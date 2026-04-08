Hansi Flick droht mit dem FC Barcelona das Aus in der Champions League , auch der FC Liverpool mit Florian Wirtz steht nach dem nächsten Rückschlag vor dem K.o. im Viertelfinale.

Der FC Barcelona unterlag im eigenen Stadion gegen Atletico Madrid 0:2 (0:1) und benötigt im Rückspiel am kommenden Dienstag eine Aufholjagd, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Unmittelbar vor der Pause hatte Pau Cubarsí (44.) nach einer Notbremse die rote Karte gesehen, den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze verwertete Julián Álvarez (45.) traumhaft zur Führung. In Überzahl erhöhte Alexander Sörloth (70.).

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Das Team von Trainer Flick hatte die Anfangsphase bestimmt. Marcus Rashford und Lamine Yamal kamen gefährlich vors Tor, und in der 18. Minute jubelte Barcelona über die vermeintliche Führung. Doch Rashford stand beim Zuspiel von Yamal im Abseits. Kurz darauf scheiterte der Engländer an Atleticos Torhüter Juan Musso (30.).

Ein Schlenzer gegen Liverpool: Khvicha Kvaratskhelia erzielt das zweite Tor für Paris Saint-Germain im Prinzenpark. Stephanie Lecocq/Reuters

Dann folgte der Schock für Barcelona: Álvarez passte den Ball auf Giuliano Simeone, der von Cubarsí zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Istvan Kovacs zeigte zunächst Gelb, revidierte seine Entscheidung nach Sichtung der Videobilder und schickte den Innenverteidiger vom Platz. Nach dem Seitenwechsel drängte Flicks Team lange auf den Ausgleich, doch Sörloth machte für Atlético endgültig alles klar.

Liverpool geriet auch mit einer defensiven Fünferkette schwer unter Druck

Auch der FC Liverpool um Florian Wirtz muss stark um den Einzug ins Halbfinale bangen. Die Reds des angeschlagenen Trainers Arne Slot unterlagen Paris Saint-Germain verdient 0:2 (0:1).



Ein abgefälschter Schuss von Désiré Doué brachte Paris schon in der 11. Spielminute die Führung. Khvicha Kvaratskhelia (65.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für die überlegenen Franzosen, die bei einem Weiterkommen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (Hinspiel 2:1) treffen würden.



Slot, der spätestens nach dem schmerzlichen 0:4 im FA Cup bei Manchester City zunehmend unter Druck steht, setzte Stürmer Mohamed Salah auf die Bank. Auch mit einer defensiven Fünferkette geriet Liverpool schnell unter Druck und hatte mit den quirligen PSG-Offensivstars um Weltfußballer Ousmane Dembélé Probleme.



Nach dem Wechsel blieb Paris gefährlich, Dembélé ließ zunächst die große Möglichkeit auf den zweiten Treffer aus (53.), der dann aber doch fiel. In der vergangenen Saison war Liverpool im Achtelfinale an Paris gescheitert.