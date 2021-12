Champions League:Salzburg oder Madrid - Hauptsache Achtelfinale

Andrei Arschawin und Uefa-Mann Michael Heselschwerdt wundern sich über die Auslosung in Nyon.

Von Javier Cáceres

Um die Auslosungen der europäischen Pokalwettbewerbe ranken sich schon seit Jahrzehnten Mythen und Legenden, und sie bekommen immer wieder neue Nahrung. Eine davon besagt, dass Real Madrids ehemaliger Vizepräsident Raimundo Saporta, Real Madrids Rasputin, oft von Vorneherein wusste, gegen wen die Mannschaft spielen würde. Er soll seine Beziehungen bei der europäischen Fußballunion Uefa spielen lassen und stets dafür gesorgt haben, dass die Kugel mit dem Wunschgegner der Madrilenen erstmal stundenlang in der Tiefkühltruhe lag, ehe sie in den Topf wanderte. Was sich selbstredend nie beweisen ließ.

Doch was war das schon im Vergleich zur Peinlichkeit, die sich die Uefa am Montag leistete: Sie musste die Champions-League-Auslosung fürs Achtelfinale wiederholen lassen, denn sie musste einräumen, dass sie nicht sauber gewesen war. Jedoch aus Gründen, die nichts mit Gefriertruhen zu tun hatten, und auch nicht mit Öfen (die andere Version der Saporta-Saga besagt, dass die richtige Kugel immer vorgewärmt war), sondern mit dem komplexen System der Auslosung an sich, das mit unschuldigen Händen längst nichts mehr zu tun hat.

Das konnte man schon an der Einleitung der Erklärung ablesen, die von der Uefa verbreitet wurde, als das Kind in den Brunnen gefallen war: "Wegen eines technischen Problems mit der Software eines externen Dienstleisters, der die Offiziellen instruiert, welche Teams gegeneinander gelost werden dürfen, ist es bei der Auslosung der Runde der letzten 16 zu einem erheblichen Fehler gekommen", schrieb die Uefa.

Nach SZ-Informationen handelt es sich bei dem "externen Dienstleister" um Deltatre, einer global operierenden Firma, die in London ansässig ist und unter anderem mit der Fifa, weiteren Weltverbänden wie der ATP Tour, der Deutschen Fußball-Liga DFL und diversen Medien zusammenarbeitet. Das auf Sport spezialisierte Technologie-Unternehmen war für eine Stellungnahme am Montag zunächst nicht zu erreichen. Was passiert war?

Dies: Andrej Arschawin, ehedem russischer Stürmer und damit als Vertreter des Endspielorts Sankt Petersburg als Losfee ausgesucht, hatte die Paarung FC Villarreal gegen Manchester United aus dem Topf gezogen. Nur: Die hatten schon in der Vorrunde gegeneinander gespielt, und dürfen damit nicht schon wieder gegeneinander gelost werden. Also musste Arschawin nochmal im Topf rühren und einen anderen Gegner ziehen. Es kam, gut für Schnellbucher aus Villarreal und zur Gaudi von Arschawin, Manchester City. Aber danach kam es zu einem Folgefehler, als der Gegner von Atlético Madrid gezogen werden sollte. Was geschah, hätten sich die Drehbuchschreiber der Marx Brothers nicht besser ausdenken können.

Denn: Die externen Dienstleister soufflierten dem Uefa-Zeremonienmeister Michael Heselschwerdt, dass Manchester United nicht unter den möglichen Gegnern sein dürfe - ein Fehler. Dafür legte Heselschwerdt den FC Liverpool in den Topf der möglichen Atlético-Gegner, aber gegen Liverpool hatte Atlético schon in der Vorrunde gespielt, was neben der gleichen Liga-Zugehörigkeit eines der Ausschlusskriterien ist. Gezogen wurde am Ende der FC Bayern.

Daraufhin gingen bei Atlético Madrid die Lampen an: Seit Georg "Katsche" Schwarzenbeck mal in der Nachspielzeit des Königsklassen-Finales von 1974 den Madrilenen den sichergeglaubten Henkelpott aus den Händen entriss, haben sie mit den Bayern ein Problem. Atlético forderte von der Uefa "eine Erklärung". Die Konsequenz: Die Uefa entschied, die Auslosung komplett zu wiederholen. Zum Ärger des Atlético-Nachbarn Real Madrid.

Denn ehe bei der Uefa alles durcheinander geraten war, hatte Real den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon zugelost bekommen - was man ja unter Tiefkühltruhen-Einsatz kaum besser hätte hinkriegen können. Die Uefa argumentierte allerdings, dass der ominöse Software-Fehler schon zu Beginn der Auslosung bestanden haben muss - und daher zwingend die gesamte Auslosung wiederholt werden müsse. Und nicht, wie Real Madrid wünschte, erst ab dem zweiten Duell.

Im Raum steht spanischen Medienberichten zufolge eine Klage gegen die Auslosung. Real Madrid und die Uefa liegen wegen der Super-League-Pläne von Real-Präsident Florentino Pérez bereits seit Monaten in einem erbitterten kartellrechtlichen Wirtschaftskrieg, der es bis zum Europäischen Gerichtshof geschafft hat. Da macht sich ein kleine Nebenkriegsschlacht, in der die Seriosität der Uefa in Zweifel gezogen wird, nicht schlecht. Ganz abgesehen davon, dass das Resultat der Wiederholung den Madrilenen nicht hold war.

Denn: Statt nach Lissabon soll es nun für Real Madrid nach Paris gehen - zu einem Duell mit Lionel Messi, Neymar, den ehemaligen Real-Siegertypen Keylor Navas und Sergio Ramos sowie dem von Madrid umschwärmten Kylian Mbappé. Ursprünglich sollte PSG gegen Manchester United spielen - was der erste Champions-League-Showdown zwischen Messi und Ronaldo gewesen wäre.

Die Bayern wiederum, die sich mittags noch auf Atlético eingestellt hatten, dürften geschmunzelt haben. Sie müssen sich nun mit RB Salzburg messen, die Österreicher waren noch nie in einer K.-o.-Phase dabei. Atlético erhielt bei der Neu-Auslosung eine Aufgabe, die so anspruchsvoll wie ein Duell mit dem FC Bayern sein dürfte. Sie müssen sich mit Manchester United messen - und damit mit Cristiano Ronaldo und Ralf Rangnick.

Und wo wir bei deutschen Trainern sind: Der FC Liverpool von Jürgen Klopp trifft auf Inter Mailand. Eine einzige Paarung aus der ersten Auslosung vom Montagmittag wurde bei der Wiederholung wieder aus den Töpfen gezogen: Der FC Chelsea von Thomas Tuchel spielt gegen OSC Lille. Aber eigentlich ist man im Lichte des monumentalen Wirrwarrs um das Spiel mit den Kugeln geneigt, zu sagen, was in der Tagesschau bei der Verlesung der Lottozahlen angefügt wird: Diese Angaben sind ohne Gewähr.