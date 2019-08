Wer sich die Ergebnisse der vergangenen Champions-League-Saison anschaut, der findet im Viertelfinale: keine deutsche Mannschaft. Der FC Bayern schied im Achtelfinale aus, der BVB ebenfalls, genau wie Schalke 04. Andererseits bedeutet dies immerhin, dass drei von vier deutschen Mannschaften die Gruppenphase überstanden, übrigens als Erster jeweils. Nur Hoffenheim schied direkt aus.

Und nun? Was gelingt den Bundesligisten in dieser Saison in der Champions League? Wieder treten vier Bundesligisten an, der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. An diesem Donnerstag erfahren sie bei der Auslosung (18 Uhr/Liveticker SZ.de) in Monaco, gegen wen sie in der Gruppenphase werden antreten müssen. Ein Überblick vorab.

So kommen die Lostöpfe zustande

Die Zusammensetzung der acht Gruppen hängt entscheidend von den Lostöpfen ab. Der FC Bayern zum Beispiel ist in Topf eins - jenem Topf, in den die Meister der sechs größten Ligen kommen und die Gewinner von Champions League und Europa League. Danach kommt es auf die Klub-Koeffizienten an. In dem spiegeln sich die Leistungen der Vereine der vergangenen fünf Spielzeiten. Dortmund zum Beispiel ist deshalb in Topf zwei. Insgesamt treten 32 Teams an.

Und so sehen die Lostöpfe aus

Topf 1: FC Liverpool, FC Chelsea, FC Barcelona, Manchester City, Juventus Turin, FC Bayern, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg

Topf 2: Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, SSC Neapel, Schachtjor Donezk, Tottenham Hotspur, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam

Topf 3: Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Olympiakos Piräus, FC Valencia, Inter Mailand, Dinamo Zagreb, Olympique Lyon, FC Brügge

Topf 4: KRC Genk, Galatasaray Istanbul, RB Leipzig, Roter Stern Belgrad, Atalanta Bergamo, OSC Lille, Slavia Prag, Lok Moskau

Das heißt...

Theoretisch könnte der FC Bayern in den kommenden Monaten gegen Real Madrid und Inter Mailand spielen. Oder auch gegen Benfica Lissabon und Olympiakos Piräus. So oder so: Die Gruppenphase beginnt am 17./18. September 2019, der sechste und letzte Spieltag ist am 10./11. Dezember. Das Finale findet am 30. Mai 2020 in Istanbul statt.