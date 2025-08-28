Der FC Bayern München trifft in der Ligaphase der Fußball -Champions-League auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Klubweltmeister FC Chelsea und als dritten Topverein auf den FC Arsenal. Außerdem spielt der deutsche Fußball-Meister gegen Club Brügge, Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien und Zyperns Meister Pafos FC. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Monaco. Die Bayern waren dabei in Topf eins gesetzt.

Borussia Dortmund trifft auf attraktive Gegner und bekommt ein Wiedersehen mit dem früheren BVB-Torjäger Erling Haaland. Neben dessen Klub Manchester City muss der Fußball-Bundesligist auch beim Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur antreten. Außerdem bekam das Team von Trainer Niko Kovac in Monaco für die Vorrunde mit Inter Mailand, Juventus Turin, dem FC Villarreal und Athletic Bilbao weitere interessante Gegner aus europäischen Top-Ligen zugelost. FK Bodö/Glimt aus Norwegen und der FC Kopenhagen sind die weiteren Konkurrenten der Westfalen.

Auch Eintracht Frankfurt darf sich in der Champions League auf stimmungsvolle Fußball-Festtage freuen. Die Hessen bekommen es in der Ligaphase mit Englands Champion FC Liverpool, Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur, den spanischen Topteams FC Barcelona und Atletico Madrid, den italienischen Vertretern Atalanta Bergamo und SSC Neapel, Galatasaray Istanbul und Neuling FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan zu tun. Fest steht bereits, dass die Frankfurter gegen Liverpool, Bergamo, Tottenham und Galatasaray jeweils Heimvorteil genießen. Die restlichen Partien finden auswärts statt.

Bayer Leverkusen muss gegen die Top-Klubs Paris St. Germain und Manchester City antreten. Die weiteren Gegner sind attraktiv, erscheinen aber machbar: Benfica Lissabon, FC Villarreal, Olympiakos Piräus, PSV Eindhoven, Newcastle United und der FC Kopenhagen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco. Wie bei der Premiere des neuen Königsklassen-Formats in der vergangenen Saison bestreitet jeder der 36 Teilnehmer wieder jeweils vier Partien daheim und auswärts. Der Spielplan muss noch erstellt werden. Los geht es vom 16. bis 18. September mit dem ersten Spieltag. Abgeschlossen wird die Vorrunde mit dem 8. Spieltag am 28. Januar 2026. Die ersten acht Mannschaften der Abschlusstabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Vereine auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde mit Hin- und Rückspiel um das Weiterkommen. Für die Teams auf den Plätzen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet. Das Finale findet am 30. Mai 2026 in Budapest statt. Es geht auch wieder um viel Geld, alleine das Startgeld beträgt 18,62 Millionen Euro pro Klub.