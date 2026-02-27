Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der europäischen Fußball-Königsklasse auf Borussia Dortmunds Bezwinger Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen bekommt es mit dem englischen Tabellenführer FC Arsenal zu tun. Dies ergab die Auslosung am Freitag im Schweizer Nyon.



Nach dem Aus des BVB in den Champions-League-Playoffs sind der deutsche Rekordmeister und der Vizemeister die einzigen verbliebenen Bundesliga-Teams im Wettbewerb. Die Runde der letzten 16 wird am 10./11. und 17./18. März ausgetragen. Die Bayern treten zunächst auswärts in Italien an, Leverkusen hat im Hinspiel Heimrecht.



Den 4:1-Erfolg von Bergamo im Playoff-Rückspiel gegen Dortmund sieht Bayerns Sportvorstand Max Eberl als eine „große Warnung“ an. „Atalanta oder italienische Mannschaften per se sind ja von der Struktur, von der Taktik her unfassbar stabil, unfassbar gut“, sagte Eberl bei Sky: „Also eine Aufgabe, die definitiv ambitioniert ist, aber wir wollen weiterkommen.“ Auch Sportdirektor Christoph Freund betonte die Ambitionen der Münchner: „Wenn wir unsere Energie und unsere Performance auf den Platz bringen, dann haben wir sicher eine Chance.“



Sollten sich die Münchner durchsetzen, wartet dann ein Kracherspiel – es geht gegen Manchester City oder Real Madrid, die schon im Achtelfinale aufeinandertreffen. Leverkusen würde in der Runde der letzten acht Sporting Lissabon oder Überraschungsteam Bodö/Glimt erwarten.