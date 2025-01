Der FC Bayern trifft in den Champions-League-Playoffs auf Celtic Glasgow und vermeidet Manchester City. Das Hinspiel findet in Glasgow am 11. oder 12. Februar statt, das Rückspiel in München am 18. oder 19. Februar. Manchester City, einer von zwei möglichen Gegnern der Bayern bei der Auslosung, trifft dafür auf Real Madrid. Borussia Dortmund spielt gegen Sporting Lissabon um den Einzug ins Achtelfinale. Bayer Leverkusen ist bereits für die Runde der besten 16 qualifiziert.