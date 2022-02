Von Sven Haist

Als einer der führenden Spielerentdecker und -entwickler seiner Zeit hat Ralf Rangnick in den vergangenen Jahren so vielen Jungprofis zu beachtlichen Karrieren verholfen, dass sie mittlerweile über diverse europäische Spitzenklubs verteilt sind. Abgesehen von Manchester United, jenem Klub, in dem Rangnick seit knapp drei Monaten und vorerst bis Saisonende als Trainer angestellt ist. Aber das scheint Rangnick nicht sonderlich zu tangieren, weil er in diesem Fall halt dann einfach Ausschau nach neuen aussichtsreichen Talenten hält.

Gleich in seinem ersten United-Pflichtspiel (1:0 gegen Crystal Palace) wechselte Rangnick, 63, im Dezember in der Schlussphase den damals auf der Insel völlig unbekannten Anthony Elanga aus der Jugendakademie ein, dessen Vater, Joseph Elanga, einst Nationalspieler in Kamerun war. Zuvor kam der in Schweden geborene Teenager beim Rekordmeister nicht über sporadische Kurzeinsätze in nachrangigen Partien hinaus. Und selbst die wirkten eher der United-Tradition geschuldet, auf die eigene Jugend zu setzen, als dass sie ihm eine echte Perspektive im Profiteam verschafft hätten. Doch Rangnick erkannte sofort das Potential des pfeilschnellen Stürmers und setzte ihn fortan in allen Pflichtspielen 2022 ein. Mit überraschend forschen Darbietungen rechtfertigte Elanga das Vertrauen - und zahlte am Mittwochabend sogar mit einem Tor im Achtelfinale der Champions League zurück. Dieser Treffer könnte seinen Werdegang ebenso positiv beeinflussen wie Rangnicks eigene Zukunft.

Denn: Durch das daraus resultierende 1:1 bei Atlético Madrid - João Felix erzielte in der siebten Minute das 1:0 für den spanischen Meister - besitzt Manchester United eine ordentliche Ausgangslage fürs Rückspiel in drei Wochen im heimischen Old Trafford. Der Einzug ins Viertelfinale würde Rangnick gute Argumente liefern, um auch über die Saison hinaus das Trainermandat bei United zu erhalten. Bislang ist nur eine zweijährige Anschlusstätigkeit als Berater des Vorstands fest vereinbart.

Entgegen dem unbelastet auftretenden Elanga ist seinen Mitspielern die Sorge vor einem neuerlichen Misserfolg anzusehen

Mit seinem erst zweiten Ballkontakt traf Elanga in der 80. Spielminute für Manchester fulminant zum Ausgleich. Ein historisches Tor, in mehrfacher Hinsicht: Mit 19 Jahren und 302 Tagen ist der Schwede, der mit zwölf zu United kam, der jüngste Torschütze des Klubs in einem K.o.-Spiel der Königsklasse. Für Manchester bedeutete der Treffer indes das 500. Tor im prestigeträchtigsten europäischen Wettbewerb, in dem nur Real Madrid (1001), Bayern München (760) und der FC Barcelona (624) öfters erfolgreich waren. Zum Zeitpunkt der Torerzielung befand sich das Eigengewächs gerade mal fünf Minuten auf dem Platz. Schon am Sonntag, beim 4:2 in Leeds, gelang ihm kurz nach seiner Einwechslung ein Tor, sein insgesamt zweites in der Premier League.

Detailansicht öffnen "Ich wünsche mir, dass sich andere Spieler ein Beispiel an ihm nehmen." - United-Trainer Ralf Rangnick findet viel Freude an seinem Spieler Anthony Elanga. (Foto: Javier Barbancho/Reuters)

Infolge des Doppelschlags wurden in England sogleich Erinnerungen bemüht an Uniteds berühmtesten "Super-Sub", gemeint ist der frühere (und im Herbst als Trainer entlassene) Edeljoker Ole Gunnar Solskjaer. Dem Norweger glückte nach seiner Einwechslung im Champions-League-Finale 1999 zum Beispiel der stilbildende Siegtreffer zum 2:1 gegen den FC Bayern. Das Massenblatt The Sun eröffnete den eigenen Spielbericht entsprechend mit dem Vergleich, wonach Solskjaer "schon lange zurückgetreten" sei, aber der Verein mit Elanga jetzt "einen neuen Super-Sub" besitze. Die Fans dichteten ihm bereits ein eigenes Lied, das sie auch in Madrid zur Aufführung brachten. Demnach sei er "Uniteds Retter", der Refrain: "Woah, it's Elanga!"

Noch vor der Mittellinie stürmte er bei seinem Treffer los, als er nach herrlicher Kombination seiner Kollegen eine Lücke erspähte in Atleticos dichtem Deckungsverbund (zuletzt elf von 13 Heimspielen ohne Gegentor absolviert in den Champions-League-K.o.-Runden).

Maßgeschneidert servierte ihm Spielmacher Bruno Fernandes den Ball in den Lauf, den Elanga unverzüglich aufs Tor schoss - zur Überraschung des Torwarts Jan Oblak, den der schnelle Abschluss im Strafraum buchstäblich auf dem falschen Fuß erwischte. Oblak spekulierte darauf, dass sich sein Gegenspieler den Ball vorlegen würde. Das Tor fühle sich an wie "ein wahr gewordener Traum", jubelte Elanga. Rangnick habe ihn aufgefordert, mit Sprints hinter die Abwehr den Verteidigern "einen Schrecken" einzujagen - und er möchte dem Trainer für seine Einsatzchance stets "150 Prozent" zurückgeben. Es sei "eine Freude", ihm zuzusehen, lobte Rangnick im Gegenzug: "Ich wünsche mir, dass sich andere Spieler ein Beispiel an ihm nehmen."

Basierend auf einem personellen Schachzug kommt United spät zu Torchancen

Entgegen dem unbelastet auftretenden Elanga war seinen Mitspielern die Sorge vor einem neuerlichen Misserfolg anzusehen. Nach dem peinlichen Pokalaus (gegen Zweitligist Middlesbrough) und dem deutlichen Rückstand in der Ligatabelle (17 Punkte auf Stadtnachbar City) verbleibt die Champions League als einziger Wettbewerb, um eine weitere vermaledeite Saison zu kaschieren. Allerdings trug auch Rangnicks verordnete Vorsicht in der ersten Halbzeit zur einfältigen Leistung bei.

In Abwesenheit des erkrankten Abräumers Scott McTominay agierte United mit drei Innenverteidigern in der Viererkette, um aufgrund der offensiv denkenden Mittelfeldprofis Fred und Paul Pogba dennoch genügend defensive Stabilität zu besitzen. Durch das Gegentor sei der Plan jedoch plötzlich "für die Tonne" gewesen, gab Rangnick zu: "Es konnte also nur besser werden." Basierend auf einem personellen Schachzug (Defensivmann Matic für den ausgelaugten Pogba) und der damit veränderten taktischen Ausrichtung (Außenverteidiger durften weiter nach vorn) kam United spät zu Torchancen. Mitunter weil Rangnick sich zudem traute, Elanga einzuwechseln - für den abermals enttäuschenden Marcus Rashford.

Mit seinem Fleiß sowie seiner Lernwilligkeit und Energie scheint sich Anthony Elanga dauerhaft im Team etablieren zu können. Und damit zum ersten Spieler von Manchester United zu werden, den Ralf Rangnick maßgeblich gefördert hat.