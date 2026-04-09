Für Diego Simeone war der Schlusspfiff im Camp Nou der Startschuss zum Davonlaufen. Sowie der Ton aus der Pfeife gekommen war, rannte er aus dem Stadion des FC Barcelona, als sei der Teufel hinter seiner armen Seele her. Das Kamerabild folgte ihm noch durch den Tunnel ins Innere des Gebäudes, doch kurz darauf verlor sich der Blick auf den Trainer von Atlético Madrid. Er war schneller verschwunden, als das Fernsehauge gucken konnte.