Atlético Madrid und der FC Barcelona haben zum x-ten Mal unter Beweis gestellt, dass sie außerstande sind, ihre Zuschauer zu enttäuschen. Egal, ob in der spanischen Liga, im Pokal oder wie am Dienstagabend in der Champions League. In einem Spiel, das Züge eines faszinierenden Fiebertraums annahm und in Antoine Griezmann und Lamine Yamal grandiose Solisten zutage förderte, verlor Atlético zwar mit 1:2. Doch die Mannschaft aus der spanischen Hauptstadt qualifizierte sich nach dem 2:0-Hinspielsieg aus der Vorwoche für ein Halbfinale, in dem der FC Arsenal oder Sporting Lissabon warten werden.
Champions LeagueEin Spiel wie ein faszinierender Fiebertraum
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Blut, titanischer Kampf und ein zusammensackender Flick: Der FC Barcelona liefert Atlético Madrid im Viertelfinal-Rückspiel auch in Unterzahl noch ein hoch spannendes Duell – und scheidet trotz eines 2:1-Sieges aus.
Von Javier Cáceres, Madrid
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