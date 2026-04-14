Atlético Madrid und der FC Barcelona haben zum x-ten Mal unter Beweis gestellt, dass sie außerstande sind, ihre Zuschauer zu enttäuschen. Egal, ob in der spanischen Liga, im Pokal oder wie am Dienstagabend in der Champions League. In einem Spiel, das Züge eines faszinierenden Fiebertraums annahm und in Antoine Griezmann und Lamine Yamal grandiose Solisten zutage förderte, verlor Atlético zwar mit 1:2. Doch die Mannschaft aus der spanischen Hauptstadt qualifizierte sich nach dem 2:0-Hinspielsieg aus der Vorwoche für ein Halbfinale, in dem der FC Arsenal oder Sporting Lissabon warten werden.