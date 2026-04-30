Mikel Arteta, 44, trägt maskenhafte Züge, mitunter wirkt der Trainer des FC Arsenal deswegen unheimlich. Welche Regungen gerade die Seele des baskischen Coaches durchpflügen, ist selten auf den ersten Blick auszumachen; es ist also von großer Hilfe, wenn Arteta seine Gefühle verbalisiert. Mittwochnacht tat er das, als er nach dem 1:1 aus dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid im Estadio Metropolitano vor die Medien trat. Er tat, genauer, Empörung kund: „I’m fuming“, sagte er. Zu Deutsch: „Ich koche.“ Vor Wut, versteht sich.