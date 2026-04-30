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Halbfinale der Champions LeagueEin Trainer kocht vor Wut, der andere bemüht Hiob

Lesezeit: 3 Min.

Viel Gesprächsbedarf: Die Spieler von Atlético Madrid wollen nicht wahrhaben, dass Schiedsrichter Danny Makkelie (gelbes Trikot) dem FC Arsenal einen Elfmeter zugesprochen hat.
Viel Gesprächsbedarf: Die Spieler von Atlético Madrid wollen nicht wahrhaben, dass Schiedsrichter Danny Makkelie (gelbes Trikot) dem FC Arsenal einen Elfmeter zugesprochen hat. Jose Breton/AP

„Mal gibt der VAR, mal nimmt der VAR“: Nach dem spielerisch dürftigen 1:1 im Halbfinal-Hinspiel zwischen Atlético Madrid und dem FC Arsenal rückt das Schiedsrichtergespann in den Fokus.

Von Javier Cáceres, Madrid

Mikel Arteta, 44, trägt maskenhafte Züge, mitunter wirkt der Trainer des FC Arsenal deswegen unheimlich. Welche Regungen gerade die Seele des baskischen Coaches durchpflügen, ist selten auf den ersten Blick auszumachen; es ist also von großer Hilfe, wenn Arteta seine Gefühle verbalisiert. Mittwochnacht tat er das, als er nach dem 1:1 aus dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid im Estadio Metropolitano vor die Medien trat. Er tat, genauer, Empörung kund: „I’m fuming“, sagte er. Zu Deutsch: „Ich koche.“ Vor Wut, versteht sich.

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