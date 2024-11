Vorige Woche saß Ademola Lookman tatsächlich in jenem Flugzeug nach Paris, in dem ihn viele schon im Sommer erwartet hatten. Nachdem er im Mai im Finale der Europa League gegen Bayer Leverkusen mit drei Toren seinen Bekanntheitsgrad deutlich gesteigert hatte, trafen den Sommer über Angebote aus ganz Europa in Bergamo ein. Insbesondere eine Affäre mit Paris Saint-Germain stellte sich offenbar als besonders interessant für den 27-Jährigen dar – doch es sollte dauern, bis die Reise nach Frankreich wirklich zustande kam.

Ein bekanntes Gesicht saß ihm dafür an einem Montag Ende Oktober gegenüber. Gian Piero Gasperini begleitete seinen Stürmer, beide waren nominiert für Auszeichnungen beim Ballon d'Or und hätten einen Flug lang Zeit gehabt, letzte Differenzen auszuräumen über einen Sommer, in dem sich ihre Wege beinahe getrennt hätten. „Kein guter Moment“ sei es jedoch gewesen, um über solche Themen zu sprechen, sagte Gasperini der Gazzetta dello Sport: „Ich habe ihn stattdessen gefragt, ob er einen Smoking trägt. Er meinte, er habe nur eine Fliege dabei.“

Die kleine Anekdote des Menschenkenners Gasperini und seines genialen Stürmers Lookman, sie erzählt viel über die besondere Beziehung, die ein Trainer und seine Spieler im Norden Italiens seit einigen Jahren zueinander pflegen. Gasperini weiß, welche Bedeutung es für einen Verein hat, wenn nach einem erfolgreichen Jahr nicht alle guten Spieler die Flucht in goldenere Gefilde ergreifen. Und Lookman weiß, was er an Bergamo und seinem Trainer hat.

Sieben Tage, nachdem beide ohne Preise wieder nach Hause geflogen waren (Lookman wurde 14.), konnte man diese besondere Chemie auf dem Feld sehen. In einer spektakulären Partie bezwang Atalanta am Sonntag den Tabellenführer aus Neapel 3:0. Im Duell mit seinem Gegenüber Antonio Conte triumphierte Gasperini. Für die Leistung applaudierte am Ende gar das Stadio Diego Armando Maradona ehrfürchtig. Drei Punkte trennen Bergamo noch von der Tabellenspitze, von Tag zu Tag bekommt Gasperini inzwischen mehr Fragen gestellt, warum es in diesem Jahr nicht sogar einmal mit dem „Scudetto“ was werden sollte. Der Meistertitel, er wäre die endgültige Krönung für den Großmeister, der in seiner neunten Saison Trainer in Bergamo ist – und seine Mannschaft wieder einmal neu erfunden hat.

„Da kommt was auf uns zu“, sagt VfB-Trainer Hoeneß

Ein modifiziertes Atalanta wird am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League dem VfB Stuttgart gegenüberstehen, mit derselben Grundidee, aber neuem Personal. „Die Spielweise ist speziell, sie spielen durchgehend Manndeckung über das ganze Feld“, sagte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß auf seiner Pressekonferenz vor dem Spiel. Wie so viele kam auch er aus dem Schwärmen kaum heraus über die taktische Disziplin der Bergamaschi, daran habe laut Hoeneß auch der Weggang in der Zentrale nichts verändert.

Der Niederländer Teun Koopmeiners nahm im Sommer nicht das Flugzeug nach Paris, dafür aber den Schnellzug nach Turin. Es war der schmerzhafte Abschied des Herzstücks in der Mitte des Feldes, der letztlich auch dazu beitrug, dass die Atalanta im Fall von Lookman hart blieb und ihn nicht auch noch ziehen ließ. Zu wichtig ist der Flügelstürmer im neuen System, neben dem derzeit überragenden Charles De Ketelaere und Stürmer Mateo Retegui: Gegen Napoli etwa bereitete De Ketelaere zwei Treffer für Lookman vor. Den dritten erzielte Retegui, es war sein elfter Treffer im elften Ligaspiel.

Bergamos neues Trio in der Offensive spielt so wunderbar und innovativ in Gasperinis System zusammen, dass eigentlich nur die unscheinbare Bilanz in der Champions League (Unentschieden gegen Arsenal und Celtic Glasgow, ein Sieg gegen Donezk) erklären kann, warum Atalanta international nicht noch mehr Beachtung erfährt. „Möglicherweise ist es so, dass sie noch unter dem Radar fliegen, es ist aber in keiner Weise gerechtfertigt“, sagte Hoeneß: „Da kommt was auf uns zu.“

Bleibt die Frage, wie lange noch. Die Realitäten von Flügen ins Ausland und Wechseln nach Paris werden spätestens im Januar in Bergamo wieder aktuell werden: Lookman hat laut Berichten eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro, was heutzutage beinahe als Schnäppchen gilt. Fußballerisch hat Gasperini die Argumente auf seiner Seite, keiner kann Lookman diese Freiheiten und ein derartiges Vertrauen bieten – dafür ist die Karriere des 27-Jährigen der beste Beweis, der sich in Everton, Leicester, Leipzig und Fulham jahrelang schwertat. Bis er in Bergamo eine Komfortzone fand, in der er die Bilanz von 90 Spielen, 39 Toren und 23 Vorlagen vorzuweisen hat.

„Es ist nicht selbstverständlich, dass er in einem anderen Team getan hätte, was er getan hat“, sagte Gasperini zuletzt, für den immer die Mannschaft an erster Stelle steht, nicht der Einzelspieler. Es war eine Einstellung, mit der beide gemeinsam zum Ballon d'Or reisten und auch nach Neapel, wo Lookman zwar erneut die meiste Aufmerksamkeit bekam, aber sie ganz im Sinne seines Trainers teilte. „Ich danke De Ketelaere für die Assists“, sagte Lookman, bei dem man den Eindruck nicht loswird, dass er mit seiner höflichen, zurückhaltenden Art ohnehin besser ins familiäre Bergamo passt als in die Metropolen der Welt, wo Smoking und Fliege zum Alltag zählen. Zu gewinnen gibt es auch mit der Atalanta genug.