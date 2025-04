Von Sven Haist, London

Von den 1191 Pässen, die Vitinha in dieser Champions-League-Saison bisher für Paris Saint-Germain gespielt hat, floss sein wohl erhabenster nicht in die Wertung ein. Nach dem Halbfinalhinspiel beim FC Arsenal trat der Mittelfeldmann die ihm zugedachte Silberkugel für den wertvollsten Spieler des Matches an seinen Torwart Gianluigi Donnarumma ab. Die Geste dokumentierte der Portugiese, indem er ein Selfie von sich mit Donnarumma aus der Mannschaftskabine postete – mit Fingerzeig auf seinen Mitspieler, der die Trophäe in der Hand hielt. Dazu schrieb Vitinha auf Französisch: „Le vrai MVP“ – der wahre Most Valuable Player.