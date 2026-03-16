Bis heute ist die Premier-League-Meisterschaft des FC Arsenal in der Saison 2003/04 unerreicht: Damals holten die „Invincibles“ von Trainer Arsène Wenger den Titel ohne eine einzige Niederlage. Nun könnte das Team von Mikel Arteta, einst Spieler unter Wenger, erstmals seit dieser legendären Generation wieder den Titel gewinnen. Die Gunners führen die Ligatabelle souverän an – und sind zudem in allen Pokalwettbewerben vertreten, unter anderem im Achtelfinale der Champions League gegen Bayer Leverkusen.