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Shkodran Mustafi über den FC Arsenal„Standards sollen eine Art Abschreckung sein“

Lesezeit: 9 Min.

Alle Mann auf den Torwart: der FC Arsenal bei einer Ecke im Hinspiel gegen Bayer Leverkusen.
Alle Mann auf den Torwart: der FC Arsenal bei einer Ecke im Hinspiel gegen Bayer Leverkusen. Stuart Franklin/Getty Images

Arsenal spielt so stark wie lange nicht. Vor dem Rückspiel gegen Leverkusen analysiert der frühere Londoner Shkodran Mustafi die Qualitäten, spricht über die Bedeutung der Eckbälle – und die traditionelle Nervosität.

Interview von Sven Haist, London

Bis heute ist die Premier-League-Meisterschaft des FC Arsenal in der Saison 2003/04 unerreicht: Damals holten die „Invincibles“ von Trainer Arsène Wenger den Titel ohne eine einzige Niederlage. Nun könnte das Team von Mikel Arteta, einst Spieler unter Wenger, erstmals seit dieser legendären Generation wieder den Titel gewinnen. Die Gunners führen die Ligatabelle souverän an – und sind zudem in allen Pokalwettbewerben vertreten, unter anderem im Achtelfinale der Champions League gegen Bayer Leverkusen.

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