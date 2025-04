Von Sven Haist, London

Das Warten auf die Blütezeit des Arsenal Football Club stellte die eigenen Anhänger auf eine Geduldsprobe, es war, wie dem hauseigenen Olivenbaum auf dem Vereinsgelände beim Reifen zuzusehen. Eine Minipflanze bringt Arsenals Trainer Mikel Arteta immer mal wieder in Mannschaftssitzungen mit, um seine Spieler dafür zu sensibilisieren, sich im übertragenen Sinn jeden Tag um die Wurzeln zu kümmern. Nur so könne man sicherstellen, dass diese nicht beschädigt, sondern in einem guten Zustand seien, sagt er. Das Beispiel mit dem Olivenbaum, der noch älter ist als der 1886 gegründete Verein, versinnbildlicht seine Bitte, die er seit seiner Einstellung im Dezember 2019 unermüdlich an alle im Verein vorträgt: die Ruhe zu bewahren und sich auf ihn zu verlassen. „Trust the process“, nennt er das.