Von Sven Haist, Paris

Wahrscheinlich hätte es für das Interview mit dem Torwart Alisson Becker, 32, keinen fachkundigeren Reporter geben können als Peter Schmeichel, 61. Der Däne stand acht Jahre für Manchester United zwischen den Pfosten und gehörte einst zu den Weltbesten seiner Zunft. In seiner heutigen Expertenrolle für den TV-Sender CBS sollte er am Mittwochabend den Keeper des FC Liverpool zu dessen Glanztaten im Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain befragen. Doch Schmeichel startete das Gespräch nicht mit einer Frage, sondern mit der Statistik, dass Alisson im Spiel zuvor neun Paraden gelungen waren – so viele wie noch nie einem Liverpool-Goalie in diesem Wettbewerb.