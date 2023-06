Von Anna Dreher

Als Alexia Putellas sich drei Tage vor dem Start der Europameisterschaft in England das Kreuzband riss, verlor das spanische Nationalteam seine Anführerin - und das Turnier im Sommer 2022 einen Publikumsmagneten. Ihre monatelange Reha war begleitet von der Frage, wann sie wieder auf dem Platz stehen würde. Die Suche nach der Antwort drängte immer mehr: Am 20. Juli startet die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Und an der großen Wirkung der 29 Jahre alten Fußballerin vom FC Barcelona hat sich während ihrer Abwesenheit nichts geändert.