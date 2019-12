Eigentlich haben sie in Amsterdam gelernt, mit Abschieden umzugehen. Es gehört fast schon zur Identität des Vereins, loszulassen, von glorreichen Tagen und von prägenden Spielern. Der Blick geht in "de Toekomst" - die Zukunft, wie die hauseigene Talentschmiede genannt wird. Verabschiedet wird ohne Bedauern, im Wissen, dass Neues erwächst. Die Hymne "Three little birds" von Bob Marley steht sinnbildlich dafür. Wann immer die Anhänger das Lied anstimmen, beschwören sie fast therapeutisch die Leichtigkeit des Seins.

Am Dienstagabend, nach dem 0:1 gegen den FC Valencia und dem damit verbundenen Scheitern in der Champions-League-Gruppenphase, fiel es den Ajax-Fans ungewohnt schwer, das Lied anzustimmen. Hatte ihre Mannschaft doch gerade den Achtelfinal-Einzug leichtfertig verspielt.

Vor der Begegnung noch thronten die Amsterdamer mit zehn Punkten aus fünf Spielen auf dem ersten Platz der Gruppe H. Ein Unentschieden hätte fürs Weiterkommen gereicht. Ohne den verletzten Außenstürmer Quincy Promes wachten die Amsterdamer erst nach dem schläfrig verteidigten Gegentor von Rodrigo (24.) auf und rannten mit fortdauernder Spielzeit immer verzweifelter und schließlich vergeblich gegen das drohende Aus an.

Wie ein Kind mit plötzlichem Wachstumsschub

"Wir müssen das erst einmal verarbeiten", sagte Ajax- Trainer Erik ten Hag, "wir hätten mehr verdient gehabt."

Das mag stimmen, gemessen an der Art und Weise, wie sein Team in die diesjährige Champions-League-Spielzeit startete. Gemessen am Ertrag der furiosen Amsterdamer Auftritte stimmt es allerdings nicht. In der berauschenden Spielweise verbirgt sich eine Schwachstelle - die fehlende Erfahrung, mit Druck umgehen zu können. Für Ajax, das wie ein Kind mit plötzlichem Wachstumsschub in den zu engen Kleidern der heimischen Liga steckt, ist es angesichts der Dominanz in der Eredivisie kaum möglich, diesen Erfahrungswert zu generieren. Dass talentierte Spieler vor Beginn ihrer Blütezeit den Verein verlassen, kommt erschwerend hinzu.

Nach der märchenhaften vergangenen Königsklassen-Saison, in der sich ein blutjunges Team rebellisch aufmachte, die Hegemonie der europäischen Schwergewichte zu durchbrechen und damit erst im Halbfinale scheiterte, wagten die Verantwortlichen im Sommer den Bruch mit den Gepflogenheiten, sie brachten die Transfer-Gesetzmäßigkeit ins Wanken. Die Ausnahmekönner Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt verließen zwar den Verein nach Barcelona und Turin, anschließend wurden aber keine Leistungsträger mehr abgegeben.