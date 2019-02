13. Februar 2019, 23:29 Uhr Champions League Real nimmt Kurs aufs Viertelfinale

Real Madrid gewinnt im Achtelfinale-Hinspiel der Champions League 2:1 bei Ajax Amsterdam.

Benzema und Asensio treffen für Real, Ziyech für Ajax.

Karim Benzema und Marco Asensio haben den lange strauchelnden Titelverteidiger Real Madrid auf Viertelfinal-Kurs gebracht. Gegen die stark aufspielende junge Mannschaft von Ajax Amsterdam kamen die Königlichen mit Glück zu einem 2:1 (0:0). Das Team um 2014er-Weltmeister Toni Kroos kann am 5. März (21 Uhr) im heimischen Estadio Santiago Bernabeu mit einem Sieg den neunten Viertelfinal-Einzug in Serie klarmachen.

Benzema (60.) vollendete einen Konter der Gäste zur Führung für Real, Hakim Ziyech (75.) gelang für die vor allem in der ersten Hälfte starke Elf von Trainer Erik ten Hag der zwischenzeitliche Ausgleich. Asensio (87.) konterte jedoch in der Schlussphase. In der Gruppenphase hatte Ajax in den direkten Duellen den deutschen Rekordmeister Bayern München (1:1, 3:3) geärgert und sich als Zweiter hinter den Münchnern erstmals seit der Saison 2005/06 für das Achtelfinale qualifiziert.

Die junge Ajax-Elf begann in der Johan-Cruyff-Arena druckvoll und beschäftigte Real zunächst ausschließlich mit Defensivaufgaben. Vor dem Tor spielten die in der ersten Häfte hoch überlegenen Gastgeber jedoch oft zu kompliziert oder blieben im Abschluss zu ungenau.

Nach einem Fehlpass von Kapitän Sergio Ramos, für den es das 600. Pflichtspiel für Real war, schoss Noussair Mazraoui (9.) aus aussichtsreicher Position knapp links am Tor vorbei, Dusan Tadic (26.) scheiterte im Fallen aus rund 13 Metern am Pfosten. Madrids Torwart Thibaut Courtois rettete gegen den freistehenden Hakim Ziyech (36.) zunächst stark, ehe er kurz darauf bei einer Ecke unsicher war und Glück hatte, dass der Treffer von Nicolas Tagliafico (37.) von Schiedsrichter Damir Skomina (Slowenien) nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen wurde.

Benzema (51.) scheiterte mit der ersten guten Szene der Gäste im zweiten Durchgang an Ajax-Keeper Andre Onana. Wenig später vergab Amsterdam durch David Neres (52.) die nächste hochkarätige Gelegenheit. Wenig später traf Benzema (60.) für die Königlichen. Ziyech vollendete für Ajax schließlich doch noch eine der zahlreichen Chancen - es reichte jedoch nicht zum Unentschieden, weil Asensio spät zuschlug.