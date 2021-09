Das Auftaktduell der Champions League lenkt den Blick nochmal zurück in den August 2020 - zu jenem sagenumwobenen Viertelfinal-Spiel zwischen dem FC Bayern gegen den FC Barcelona, unter dem die Katalanen bis heute leiden. Die Rekonstruktion einer Demütigung.

Von Javier Cáceres und Christof Kneer, München

Lange Zeit später, als das 2:8 schon Geschichte geworden war, gab es Spieler, die tatsächlich meinten, eine Vorahnung gehabt zu haben. Von dem Moment an, da sie den Rasen des Estádio da Luz in Lissabon betraten und aus dem Augenwinkel ein paar Mitarbeiter des Klubs sahen, die sich benahmen wie die Touristen an den Wasserfällen von Iguazú. Die Klubmitarbeiter machten Selfies - erst verschämt mit Maske, dann lächelnd ohne. Es waren allerdings keine Marketing-Praktikanten oder Preisausschreiben-Gewinner, die dort standen und sich selbst knipsten, es war das Trainerteam um Chefcoach Quique Setién. Es soll Spieler gegeben haben, die erschraken, als sie das sahen.