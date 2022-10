Wer trifft häufiger? Wer ist beliebter? Wer jubelt besser? Das Original Robert Lewandowski und sein Münchner Nachfolger Eric Maxim Choupo-Moting begegnen sich in der Champions League. Ein Vergleich, selbstverständlich in neun Kategorien.

Von Christof Kneer und Philipp Schneider

In diesem Sommer waren sie beim FC Bayern so mit dem Abschied des vermeintlich letzten Mittelstürmers Robert Lewandowski und mit der Ankunft des Weltstars Sadio Mané beschäftigt, dass keiner mehr Zeit hatte, auf der Reservebank nachzusehen, ob da nicht vielleicht doch noch ein sogenannter "echter Neuner" zu finden war. Und siehe da: Nach dem neunten (!) Spieltag schaute Nagelsmann noch mal nach und fand: Eric Maxim Choupo-Moting! Einen Stürmer, der im Oktober 2020 offenbar unbemerkt in einer Transferladung mit Bouna Sarr, Douglas Costa und Marc Roca an der Säbener Straße abgeworfen wurde.

An diesem Mittwoch treffen Lewandowski und sein zufällig gefundener Nachfolger in der Champions League aufeinander - es sei denn, Trainer Julian Nagelsmann schont Choupo-Moting für jene Spiele, in denen es für die Bayern noch um richtig viel geht. Anlass genug für die SZ, den unvergleichlichen Neuner Robert Lewandowski mit Eric Maxim Choupo-Moting zu vergleichen, in neun Kategorien selbstverständlich. Der Sieger bekommt ein Abbild seines jeweiligen Alleinstellungsmerkmals überreicht: Eine Goldene Sohle für den "besten Sohlenspieler, den ich kenne" (Serge Gnabry über Choupo-Moting) oder einen Lupenreinen Hattrick für den notorischen Dreifachtorschützen Lewandowski.

1. Stürmertyp

Das Problem einer fachlichen Gegenüberstellung beginnt schon damit, dass Julian Nagelsmann einen der beiden Kandidaten kürzlich umgewidmet hat. Choupo-Moting sei mehr Zehner als Neuner, meinte der Trainer, also eher ein Ballverteiler, der auch Mittelstürmer spielen kann als ein Mittelstürmer, der auch Bälle verteilen kann. Zwar kann Lewandowski ebenfalls Bälle verteilen, in der Regel aber direkt ins Tor. Nachdem Choupo-Moting diese Disziplin neuerdings auch beherrscht, wird's aber tatsächlich kompliziert. Laut einer Statistik, die der SZ vorliegt (Internet), erzielte Choupo-Moting alle 97 Pflichtspielminuten ein Tor für den FC Bayern, Lewandowski brauchte dafür die Ewigkeit von 108 Minuten (allerdings nur, wenn man am Ende des Tages die Elfmetertore exkludiert und verschweigt, dass Lewandowski 31 753 Minuten, Choupo-Moting dagegen nur 2129 Minuten auf dem Platz war). So viele Minuten auf dem Platz halten nur Lewandowski oder ein Greenkeeper (Matthäus) aus.

Choupo-Moting mag tatsächlich der weltweit beste Sohlenspieler sein, Lewandowski ist allerdings der beste Ganzkörperathlet. Deshalb, bei aller Liebe: Lupenreiner Hattrick.

2. Anfänge

Viel ist nicht bekannt über Partyzant Leszno, den kleinen Verein in einem Warschauer Vorort, wo 1995 die Weltkarriere von Robert Lewandowski begann. Um die Ecke gibt es seit dem 14. Jahrhundert eine Pfarrei und eine dem Heiligen Nikolaus geweihte Ziegelsteinkirche. Aber so richtig berühmt wurde der Ort erst, als Lewandowski vor ein paar Jahren mit seinen 30 Millionen Followern auf Instagram ein Foto teilte, auf dem Lesznos Einwohner versuchten, ihrem Heiligen Robert einen Fußballplatz zu weihen: Auf der Luftaufnahme einer Drohne ist zu sehen, wie Hunderte Frauen, Männer (und wohl auch Hunde und Katzen) das Wort "LEWY" formen. Sehr beeindruckend.

Choupo-Moting benutzte seine Sohle dagegen erstmals beim F.C. Teutonia von 1905 e. V. Altona-Ottensen, der einst von zehn Personen in einer Stehbierhalle (auch sehr beeindruckend) gegründet wurde. Selbst wenn jeder von ihnen einen Buchstaben oder Bindestrich geformt hätte: Für "CHOUPO-MOTING" hätt's nicht gereicht. Deshalb, es hilft ja nix: Lupenreiner Hattrick.

3. Karriere

Für Lewandowski ging es von Leszno aus zielstrebig über Warschau, Pruszkow, Posen nach Dortmund, München, Barcelona. Eine Bilderbuchkarriere, die seit Michael Ballack (BSG Motor "Fritz Heckert" Karl-Marx-Stadt, Chemnitz, Kaiserslautern, Leverkusen, München, Chelsea) niemand mehr hinlegte. Choupo-Moting zog es von Ottensen zum nahegelegenen HSV, wo er nach einer Leihe (Nürnberg) wieder landete. Dann Mainz, Schalke, Stoke City - eine Wimmelbildkarriere, die dabei war, im Regen von Stoke von der großen Bühne weggespült zu werden. Bis ihn in Stoke ein Anruf seines ehemaligen Mainzer Trainer Thomas Tuchel erreichte, der inzwischen die Weltelf von Paris St. Germain (Neymar, Mbappé, Buffon, Cavani, Draxler) trainierte. "Unterschreib mal noch nirgendwo, ich hab' da vielleicht eine Idee", sagte Tuchel und holte ihn nach Paris. Choupo-Motings Glück: Aus der Ferne verliebten sich die Bayern in diesen Stürmer, der stets blendende Laune hatte, obwohl er so selten spielte - das wäre doch ein perfekter Partner für Lewandowski! Choupo-Motings Pech: Als Lewandowski die Bayern verließ, galt er dort immer noch als idealer zweiter Mann, obwohl es keinen ersten mehr gab.

Deshalb: Choupo-Moting brauchte für seine Karriere den (dürren) Windschatten von Thomas Tuchel, Lewandowski saugte sich hinter seinen eigenen breiten Schultern ganz allein nach Barcelona. Notgedrungen also: Lupenreiner Hattrick.

Detailansicht öffnen Entschlossen und effizient: So schießt Eric Maxim Choupo-Moting (l.) seine Tore. (Foto: Matthias Hangst/Getty Images)

4. Beliebtheit

So sehr alle Mannschaftskollegen Robert Lewandowskis Tore liebten, so umstritten war sein Sozialverhalten. Berühmt wurden Bilder vom abwinkenden Lewandowski (nicht angespielt von Robben, zu früh ausgewechselt von Ancelotti), dem die Kollegen den Spitznamen "Alleinikow" verpassten. Im Herbst seiner Zeit bei den Bayern legte er den Namen vorübergehend wieder ab, ehe er ihn sich im Winter wieder verdiente, als er begann, sich nach Barcelona zu nörgeln.

Choupo-Moting brachte das Kunststück fertig, in Paris sogar von den rivalisierenden Banden (hier Neymar, Mbappé, dort Cavani) gleichermaßen geliebt und im Übrigen auch fußballerisch geschätzt zu werden. Beim Kreisel-Trainingsspiel "Rondo" war Choupo-Moting ein gern gesehener Gast bei den Supertechnikern und Superegomanen Neymar und Mbappé, die Cavani dagegen nicht mitspielen ließen. Choupo-Moting habe die Gabe, als "sozialer Klebstoff" eine Gemeinschaft zusammenzuhalten, so sagt es Thomas Tuchel. Auch bei Bayern lieben ihn alle.

Jetzt aber, endlich: Goldene Sohle.

5. Lebenswandel

Lewandowski isst sein Müsli lieber mit Mandel-, Kokos- oder Reismilch anstelle von Kuhmilch, um sich vor dem Training nicht so schlapp zu fühlen. Er achtet auf eine Raumtemperatur von maximal 21 Grad und verzichtet für seine Schlafhygiene vor dem Wegdämmern auf blaues Licht von Handy und Fernseher. Außerdem isst er zuerst das Dessert, dann den Hauptgang und am Schluss einen Salat oder eine Suppe. Daran könnte es liegen, dass der 34-Jährige fit ist wie ein 24-Jähriger. Choupo-Moting ist mit 33 so fit wie ein 33-Jähriger und isst richtig rum.

Deshalb, und weil er den Lebensumständen der SZ näher kommt: Goldene Sohle.

6. Kommunikation

Kommunikation war in seiner Schlussphase beim FC Bayern ein großes Thema für Lewandowski. Einerseits beschwerte er sich darüber, dass niemand aus dem Klub mit ihm reden wollte, obwohl er ja nachweislich der weltbeste Stürmer ist. Andererseits nutzte er hoch professionell die Boulevardmedien, um sich in Wut- und Winsel-Interviews darüber zu beschweren, dass niemand aus dem Klub mit ihm reden wollte, obwohl er ja nachweislich der weltbeste Stürmer ist.

Die zwischenmenschliche Kommunikation ist Choupo-Motings große Stärke (siehe unter: Beliebtheit), allerdings ist er ein Opfer der modernen Kommunikationsmittel. Einst kam ein von seinem Vater und Berater Camille Just Choupo-Moting um 17.49 Uhr abgeschicktes Fax erst nach der 18-Uhr-Frist aus dem Gerät der DFL gekrochen (Papierstau?), weshalb eine Leihe vom HSV zum 1.FC Köln platzte. Im März 2021 scheiterte eine Berufung zur kamerunischen Nationalelf daran, dass der Nationaltrainer nie eine Antwort auf eine Nominierung erhielt. Vater und Berater Camille Just Choupo-Moting erklärte, die Einladung sei an eine falsche Email-Adresse gegangen.

Die Wut-und-Winsel-Interviews waren echt lustig, deshalb: Goldener Hattrick.

Detailansicht öffnen Athletisch und abgezockt: Robert Lewandowski überzeugt auch beim FC Barcelona als Verwerter in der Spitze. (Foto: Jose Breton/NurPhoto/Imago)

7. Stil

Als Ästhet fiel Choupo-Moting schon auf, als er noch bei Schalke 04 spielte und in einem ausgebauten Gutshof in der Nähe von Düsseldorf eine Wohnung bewohnte, die außer von den edlen Designermöbeln auch vom guten Geschmack der Bewohner geprägt war. In Paris ging er mit Neymar auf die Fashion Week, wo halb Hollywood zugegen war. Inzwischen hat er sich wie jeder große Künstler ein Geheimnis zugelegt. Obwohl er kürzlich nach Ewigkeiten mal wieder in der Startelf stand und gleich ein Tor erzielte, rannte er nicht zur Eckfahne, um sich selbst zu inszenieren, sondern zu den Reservisten Sabitzer und Stanisic.

Lewandowskis Jubel ist deutlich trivialer, sein Repertoire beinhaltet genau zwei Varianten. Entweder rutscht er mit gestrecktem Rücken auf Unterschenkeln über den Rasen (zur Eckfahne), wie es Jürgen Klinsmann schon in den Neunzigern tat; oder er presst zwei Fäustchen vor der Brust zusammen, wie es seine Tochter schon mit zwei Jahren machte.

Keine Frage: Eine besonders wohlgeformte Goldene Sohle.

8. Gefährlichster Gegner

So vortrefflich beide Stürmer bei ihren Klubs gerade in Form sind, so droht beiden dennoch Ungemach. Choupo-Moting sitzt beim FC Bayern der mögliche Zugang Harry Kane im Nacken. Über Lewandowskis FC Barcelona kreisen die Pleitegeier.

Kane sagt, der FC Bayern sei "ein Toptop-Klub", aber er denke im Moment nur an Tottenham. Ob ihm aber zu trauen ist, weiß der Geier.

9. Zukunft

Man müsste schon die Gedanken von Lewandowski lesen können, um einschätzen zu können, ob er vielleicht doch gerne in München geblieben wäre. Vielleicht hätte er auf seine Motz-und-Mecker-Interviews verzichtet, wenn der Verein den Vertrag mit dem nachweislich weltbesten Stürmer ausnahmsweise mal frühzeitig verlängert hätte. Präsident Herbert Hainer sagte allerdings lediglich, es sei sehr wohl vorstellbar, "mit dem weltbesten Stürmer zur gegebenen Zeit erneut zu verlängern".

Und was sagt Salihamidzic aktuell über Choupo-Moting? "Wir freuen uns natürlich, dass er so in Form ist. Lassen wir den Choupo spielen und dann zu gegebener Zeit werden wir darüber reden."

Die SZ sieht sich außerstande, in dieser Kategorie einen Sieger zu küren, deshalb: eine goldene Sohle für Lewandowski und ein lupenreiner Hattrick für Choupo-Moting. Die endgültige Wertung wird zu gegebener Zeit nachgereicht.