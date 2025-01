18 Spiele zur gleichen Zeit und live im Fernsehen: Das hat es in der Geschichte der Fußball-Königsklasse bisher nicht gegeben. Ein Überblick über den kuriosen achten Spieltag am Mittwoch.

Von Michael Schnippert

Die fünf deutschen Mannschaften sind in der Ligaphase der Champions League ein letztes Mal im Einsatz. Der achte Spieltag im neuen Gruppenmodus sorgt für einen historischen Moment in der Fußball-Welt: Erstmals finden 18 Partien in der Königsklasse gleichzeitig statt. Die Uefa will damit verhindern, dass es zu Absprachen zwischen zwei Teams am letzten Spieltag kommt - oder dass Klubs rein auf Ergebnis spielen.

Anders als im bisherigen Modus gibt es noch zahlreiche Entscheidungen. Wer zieht direkt ins Achtelfinale ein? Verpasst Manchester City sogar das Weiterkommen? Wie schlagen sich die deutschen Vereine, von denen etwa der VfB Stuttgart vor einer großen Aufgabe steht?

Champions League live im TV und Stream

Für Dazn bedeutet der letzte Spieltag die volle Aufmerksamkeit am Mittwoch. Der kostenpflichtige Streamingdienstanbieter bewirbt das Event bescheiden mit der „XXL-Konferenz“. Wer sich die ansieht, könnte ausschließlich „Tor in (beliebiger Spielort einfügen)“ hören.

Am 29. Januar ab 19:45 Uhr beginnt die Übertragung, die Spiele starten um 21 Uhr. Dazn zeigt jede Partie auch in der Einzelübertragung - sogar Young Boys Bern gegen Roter Stern Belgrad. Die Begegnung der beiden ist eines der wenigen Duelle, in denen es um nichts mehr geht, da die Kontrahenten schon ausgeschieden sind.

Champions League: der 8. Spieltag im Überblick

21:00 Uhr: Bayern München - Slovan Bratislava

- Slovan Bratislava 21:00 Uhr: Borussia Dortmund - Schachtar Donezk

- Schachtar Donezk 21:00 Uhr: VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain

- Paris Saint-Germain 21:00 Uhr: Bayer Leverkusen - Sparta Prag

- Sparta Prag 21:00 Uhr: Sturm Graz - RB Leipzig

21:00 Uhr: FC Barcelona - Atalanta Bergamo

21:00 Uhr: Inter Mailand - AS Monaco

21:00 Uhr: Manchester City - FC Brügge

21:00 Uhr: Juventus Turin - Benfica Lissabon

21:00 Uhr: Dinamo Zagreb - AC Mailand

21:00 Uhr: OSC Lille - Feyenoord Rotterdam

21:00 Uhr: PSV Eindhoven - FC Liverpool

21:00 Uhr: RB Salzburg - Atlético Madrid

21:00 Uhr: Sporting Lissabon - FC Bologna

21:00 Uhr: Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad

21:00 Uhr: Aston Villa - Celtic Glasgow

21:00 Uhr: FC Girona - FC Arsenal

21:00 Uhr: Stade Brest - Real Madrid

Bayer, Bayern oder BVB: Wer zieht direkt ins Achtelfinale ein?

Von den fünf deutschen Mannschaften haben noch vier die Möglichkeit, sich für die nächste - bzw. übernächste - Runde zu qualifizieren. Während Leverkusen (8. Platz), Dortmund (14.) und Bayern (15.) hoffen, direkt ins Achtelfinale einzuziehen, bangt der VfB Stuttgart (24.) um den Einzug in die Zwischenrunde. Einzig für RB Leipzig (30.) ist diese Champions-League-Saison bereits vorbei.

Die Konstellation für Leverkusen ist schon recht unübersichtlich. Gewinnt Bayer gegen Sparta Prag mit mehr Toren Unterschied als Aston Villa (9.) gegen Celtic Glasgow ist die Mannschaft von Xabi Alonso sehr wahrscheinlich im Achtelfinale. Monaco (10.) spielt im direkten Duell gegen Inter Mailand. Bei einem hohen Monaco-Sieg und gleichzeitig knappem Erfolg von Leverkusen würde Bayer an Inter vorbeiziehen.

Die weitere Konkurrenz mit 13 Punkten ist Feyenoord und Lille, die je eine vier Tore schlechtere Differenz als Leverkusen haben und gegeneinander spielen. Angenommen die Werkself gewinnt nur 1:0 gegen Prag, Aston Villa schlägt Celtic 3:0, dann müssten Lille oder Rotterdam das andere Team mit mindestens sechs Toren Unterschied besiegen. Stade Brest hat ebenfalls 13 Punkte, bräuchte zudem einen Sieg mit mindestens sechs Treffern Unterschied mehr bei einem Leverkusen-Dreier, und hat in der 13-Punkte-Gruppe den wohl unangenehmsten Gegner: Real Madrid.

Bayern und Dortmund hingegen müssen auf Niederlagen und Remis zahlreicher Teams vor ihnen hoffen und gleichzeitig gewinnen - am besten mit vielen Toren Unterschied.

Stuttgart hat gegen ein wiedererstarktes Paris Saint-Germain (22.) ein Endspiel um den Einzug ins Sechzehntelfinale. Bei einem Sieg ist der VfB auf jeden Fall in der nächsten Runde, bei einem Remis wären beide Teams weiter. Nur bei einer Niederlage brauchen die Schwaben Unterstützung anderer Mannschaften.