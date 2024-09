Heute startet die reformierte Champions League, fünf Mannschaften aus Deutschland treten in der Königsklasse an. Wo die Spiele der deutschen Teams am ersten Spieltag im TV zu sehen sind.

Am heutigen Dienstag startet die reformierte Champions League in die neue Saison. Acht statt sechs Vorrundenspiele warten auf die 36 Mannschaften, zudem wird ab dieser Saison während eines Ligaformats auch am Donnerstag gespielt – Ausnahme ist der letzte Vorrundenspieltag, hier treten alle Teams gleichzeitig in 18 Partien an.

Champions League im TV – die deutschen Spiele

Wie in der Vorsaison teilen sich Amazon und dazn die Übertragungsrechte, im Free-TV ist die Champions League nicht zu sehen. Nachfolgend die deutschen Champions-League-Spiele im TV am ersten Spieltag in der Übersicht.

FC Bayern München – Dinamo Zagreb

Anstoß: Dienstag, 17.9., 21 Uhr

Sender: dazn

Die Bayern gehen als klarer Favorit in ihr erstes Champions-League-Spiel der Saison. Es ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Königsklasse, die Bayern gewannen 2015 in der Vorrunde die beiden Spiele mit 5:0 in der Allianz Arena und mit 2:0 in Zagreb.

Real Madrid – VfB Stuttgart

Anstoß: Dienstag, 17.9., 21 Uhr

Sender: Amazon Prime

Gleich zu Beginn der Champions-League-Saison bekommen die Schwaben den ultimativen Kracher gegen Titelverteidiger Real Madrid. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Europapokal.

Club Brügge – Borussia Dortmund

Anstoß: Mittwoch, 18.9., 21 Uhr

Sender: dazn

Für Borussia Dortmund geht es zum Auftakt nach Brügge. Viermal trafen beiden Mannschaften bisher in der Champions League aufeinander, den Belgiern gelang in keiner Partie auch nur ein einziger Treffer. Dreimal siegte der BVB, ein Spiel endete 0:0.

Feyenoord Rotterdam – Bayer Leverkusen

Anstoß: Donnerstag, 19.9., 18.45 Uhr

Sender: dazn

Das erste Spiel als deutscher Meister in der Champions League bestreitet Bayer Leverkusen gegen Feyenoord Rotterdam. Beide Mannschaften stehen sich zum ersten Mal gegenüber.

Atletico Madrid – RB Leipzig

Anstoß: Donnerstag, 19.9., 21.00 Uhr

Sender: dazn

Zwei Tage nach dem VfB Stuttgart tritt auch RB Leipzig in der spanischen Hauptstadt an. Einmal trafen beide Teams in der Champions League bislang aufeinander: Während der Corona-Pandemie bestritten sie 2020 ein Viertelfinale, das die Sachsen durch einen späten Treffer von Tyler Adams mit 2:1 gewannen.