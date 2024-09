Die reformierte Champions League hat begonnen, fünf Mannschaften aus Deutschland treten in der Königsklasse an. Wo die Spiele der deutschen Teams am ersten Spieltag im TV zu sehen sind.

Am Dienstag startete die reformierte Champions League in die neue Saison. Acht statt sechs Vorrundenspiele warten auf die 36 Mannschaften, zudem wird ab dieser Runde während eines Ligaformats auch am Donnerstag gespielt – Ausnahme ist der letzte Vorrundenspieltag, hier treten alle Teams gleichzeitig in 18 Partien an.

Champions League im TV – die deutschen Spiele

Wie in der Vorsaison teilen sich Amazon und dazn die Übertragungsrechte, im Free-TV ist die Champions League nicht zu sehen. Nachfolgend die deutschen Champions-League-Spiele im TV am ersten Spieltag in der Übersicht.

FC Bayern München – Dinamo Zagreb 9:2

Anstoß: Dienstag, 17.9., 21 Uhr

Sender: dazn

Nach einem kurzen Wackler in der zweiten Halbzeit fuhren die Bayern einen souveränen und hochverdienten 9:2-Sieg gegen Dinamo Zagreb ein. Nie zuvor schoss eine Mannschaft in der Champions League neun Tore, allein Harry Kane erzielte in diesem Rekordspiel vier Treffer.

SZ Plus FC Bayern in der Champions League : Neun Tore, davon drei Elfmeter Dem FC Bayern gelingt beim 9:2 gegen Zagreb ein traumhafter Start in die Champions-League-Spielzeit – allein Harry Kane trifft viermal. Die Partie gerät nur kurz konfus, als Manuel Neuer ausgewechselt wird. Von Maik Rosner

Real Madrid – VfB Stuttgart 3:1

Anstoß: Dienstag, 17.9., 21 Uhr

Sender: Amazon Prime

Beim Auftaktkracher gegen Titelverteidiger Real Madrid zeigten die Schwaben über weite Strecken eine starke Leistung. Erst spät konnten die Königlichen durch Tore von Rüdiger und Endrick das Spiel für sich entscheiden.

Club Brügge – Borussia Dortmund 0:3

Anstoß: Mittwoch, 18.9., 21 Uhr

Sender: dazn

Lange tat sich der BVB in Brügge schwer, Dosenöffner Gittens bracht die Dortmunder spät auf die Siegerstraße. Brügge gelang auch im fünften Aufeinandertreffen mit dem BVB in der Champions League kein Treffer gegen die Borussen.

Feyenoord Rotterdam – Bayer Leverkusen

Anstoß: Donnerstag, 19.9., 18.45 Uhr

Sender: dazn

Das erste Spiel als deutscher Meister in der Champions League bestreitet Bayer Leverkusen gegen Feyenoord Rotterdam. Beide Mannschaften stehen sich zum ersten Mal gegenüber.

Atletico Madrid – RB Leipzig

Anstoß: Donnerstag, 19.9., 21 Uhr

Sender: dazn

Zwei Tage nach dem VfB Stuttgart tritt auch RB Leipzig in der spanischen Hauptstadt an. Einmal trafen beide Teams in der Champions League bislang aufeinander: Während der Corona-Pandemie bestritten sie 2020 ein Viertelfinale, das die Sachsen durch einen späten Treffer von Tyler Adams mit 2:1 gewannen.