Corona-Schock beim österreichischen Serienmeister RB Salzburg: Eine Routinekontrolle am Mittwoch ergab 15 Positiv-Test bei Spielern und Mitgliedern des Betreuerstabs. Das Training wurde vorläufig ausgesetzt. Bis zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale beim FC Bayern (8. März) sind zwar noch knapp zwei Wochen Zeit, dennoch ist die Infektionswelle ein Rückschlag nach dem starken Hinspiel gegen die Münchner (1:1). Im Falle weiterer Positiv-Tests droht eine Absage des Ligaspiels am Sonntag beim Linzer ASK.