Die Saison der Champions Hockey League (CHL) wird wegen der Corona-Pandemie später starten als geplant. Das hat der Verwaltungsrat der europäischen Eishockey-Eliteliga bekanntgegeben. Außerdem wird es in diesem Jahr keine Gruppenphase geben. Die um vier Spieltage gekürzte Saison wird nicht wie vorgesehen im August, sondern erst am 6. Oktober direkt mit dem Sechzehntelfinale beginnen. In der CHL spielen Teams aus 13 Nationen. Aus Deutschland sind für die kommende Spielzeit der EHC München, Hauptrundensieger der abgebrochenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga, Meister Adler Mannheim, die Eisbären Berlin sowie erstmals die Straubing Tigers qualifiziert. "Unsere teilnehmenden Teams müssen reisen können. Unser Ziel ist es, dass wir die CHL mit Zuschauern in den Arenen spielen", sagte CHL-Präsident Peter Zahner. Über die Paarungen der 32 Teams entscheidet das Los. Bis zum Halbfinale werden Hin- und Rückspiele ausgetragen. Das Finale soll am 9. Februar 2021 stattfinden.