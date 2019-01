16. Januar 2019, 23:38 Uhr Champions Hockey League Scharmützel im Schlussdrittel

Der EHC München hat mit einem 3:1-Sieg in Salzburg als erster deutscher Klub das CHL-Finale erreicht. Im Finale trifft er auf die Frölunda Indians aus Göteborg.

Von Christian Bernhard

Michael Wolf ist kein Mann der forschen Töne. Umso mehr überraschtes es, als der Kapitän des EHC Red Bull München im vergangenen August erklärte, nach drei Meistertiteln in Serie in Deutschland sei es "nun auch unser Ziel, die Champions Hockey League zu gewinnen". Eine deutsche Mannschaft im Endspiel des kontinentalen Wettbewerbs, kurz CHL genannt, war zu diesem Zeitpunkt schwer vorstellbar, denn bis dahin war für alle deutschen Teilnehmer spätestens im Achtelfinale Schluss gewesen.

Nun, knapp fünf Monate später, fehlt dem Münchner EHC nur noch ein Sieg, um den Traum vom CHL-Titel zu verwirklichen. Am Mittwochabend gewann er das Halbfinal-Rückspiel beim EC Red Bull Salzburg 3:1 (2:1, 0:0, 1:0), was ihm nach dem 0:0 im Hinspiel zum Finaleinzug reichte.

Die EHC-Drangphase ging auch nach dem Ausgleich weiter

Der erste Endspielteilnehmer stand schon am Dienstag fest. Die Frölunda Indians aus Göteborg, die die Champions Hockey League bereits zweimal gewonnen haben, sicherten sich das Finalticket gegen den HC Pilsen aus Tschechien. Nachdem die Schweden das Hinspiel 6:3 gewonnen hatte, entschieden sie auch das Rückspiel für sich; diesmal 3:1. Das Finale geht am 5. Februar über die Bühne; der EHC muss dann auswärts in Göteborg antreten, wie die CHL noch am späten Mittwochabend bekannt gab.

"Wir müssen den Ton angeben", hatte Münchens Trainer Don Jackson vor der Partie in Salzburg gefordert. Er hatte dabei das Hinspiel im Hinterkopf, in dem die Salzburger den EHC ein Drittel lang mit sehr hohem Tempo und einer gehörigen Portion Aggressivität überrumpelt hatten. Das unterbanden die Münchner am Mittwoch, Maximilian Kastner hatte per Nachschuss die erste gute Möglichkeit (4.). Das erstmalige Aufeinandertreffen der beiden Red-Bull-Eishockeyteams aus Salzburg und München war erneut sehr intensiv. Dann fanden die Österreicher zu ihrem temporeichen Spiel und tauchten mehrmals vor Münchens Nationaltorwart Danny aus den Birken auf. So fiel auch ihr Führungstreffer: Aus den Birken ließ einen Schuss von Alexander Pallestrang nach vorne abprallen und Alexander Rauchensteiner verwertete den Nachschuss (14.).

Münchens Antwort war allerdings eine sehr gute. Mark Voakes bediente hinter dem Tor stehend Kastner, und dieser überwand Stephen Michalek im kurzen Eck (17.). Beide Torhüter waren damit nach mehr als 74 Halbfinal-Minuten erstmals bezwungen. Die EHC-Drangphase ging auch nach dem Ausgleich weiter, und als im Startdrittel nur noch 6,5 Sekunden auf der Uhr waren, beförderte Yannic Seidenberg die Scheibe platziert ins rechte obere Eck zum 2:1 (20.). Damit setzte der deutsche Meister das um, was Kastner vor dem Spiel gefordert hatte: "Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und kaltschnäuzig vor dem Tor sein. Eigentlich haben uns bei der Partie letzte Woche nur die Tore gefehlt, wir hatten gute Gelegenheiten."

Obwohl zwischen Salzburg und München nur 144 Kilometer liegen, hatte sich der EHC-Tross bereits am Dienstag nach Österreich begeben. Am Mittwochvormittag trainierte die Mannschaft von Don Jackson im engen Salzburger Stadion, mit dabei waren auch Verteidiger Daryl Boyle und Angreifer Maximilian Daubner, die zuletzt angeschlagen fehlten. Beide standen auch im Spiel auf dem Eis, besonders die Rückkehr des deutschen Nationalverteidigers Boyle war eine wichtige für Jackson. Münchens Topscorer John Mitchell hatte sich im Hinspiel gegen Salzburg eine Beinverletzung zugezogen, die ihn zu einer mehrwöchigen Pause zwingt. In den ersten zwei Ligaspielen ohne den Angreifer kompensierte der EHC sein Fehlen gut.

Zu Beginn des Mitteldrittels in Salzburg hielt der EHC die Österreicher zu Beginn gut vom eigenen Tor weg. Das war dem Jackson-Team auch schon im Hinspiel oft gelungen. "Die Münchner haben es uns sehr schwer gemacht, zu guten Möglichkeiten zu kommen", erinnerte sich Salzburgs Verteidiger Dominique Heinrich. "Wir brauchen wieder so eine stabile Defensive wie beim ersten Spiel in München und müssen aber offensiv mehr Chancen kreieren." Das gelang den Salzburgern Mitte des Spiels immer besser. In Minute 28 landete die Scheibe auch im Münchner Tor, der Treffer wurde aber wegen eines hohen Stockes sofort aberkannt. Fünf Minuten später ließ aus den Birken einen Schuss von Brent Regner beinahe durchrutschen.

Im Schlussdrittel häuften sich die Scharmützel. Der EHC überstand sein erstes Unterzahlspiel ohne Probleme und wirkte spritziger. Das untermauerte er nach einer Druckphase mit Patrick Hagers 3:1 (50.). Davon erholten sich die Salzburger nicht mehr - die Münchner hatten gezeigt, dass sie "die besseren Red Buller sind", wie es sich Kastner gewünscht hatte.