Von Christian Bernhard, München

Auch am Tag danach hatte sich für Frank Mauer grundsätzlich nicht wirklich etwas verändert, geschweige denn verbessert. Für den Stürmer des EHC Red Bull München war es am Mittwoch immer noch "bitter, wie das alles gelaufen ist", wie er sagte. "Aber es ist, wie es ist, damit müssen wir leben. Und ja, das müssen wir erst mal verarbeiten."

Zu verarbeiten hatte Mauer nicht nur die 0:3-Niederlage gegen Tappara Tampere im Halbfinale der Champions Hockey League (CHL), sondern auch die speziellen Umstände, die diese begleitet hatten. Die Münchner mussten im bis dahin wichtigsten Saisonspiel auf sechs Schlüsselspieler verzichten, die weder verletzt noch gesperrt noch coronapositiv waren. Stattdessen waren sie bereits bei ihren Nationalmannschaften, um sich auf die Olympischen Spiele in Peking vorzubereiten. Patrick Hager, Frederik Tiffels, Yasin Ehliz, Konrad Abeltshauser weilten bei der deutschen Auswahl in Mannheim, Ben Street bei der kanadischen in der Schweiz. Deshalb sprach EHC-Manager Christian Winkler vor dem Halbfinale vorsorglich davon, man wolle in Finnland "das Unmögliche möglich machen".

Das gelang gegen den Klub aus Tampere, der zwar olympiabedingt auf keinen Spieler verzichten musste, sich aber erst kürzlich aus einer zweiwöchigen Corona-Mannschaftsquarantäne befreit hatte, nicht. "Wir haben unsere Jungs definitiv vermisst", sagte Münchens Trainer Don Jackson nach dem Halbfinal-Aus. Verteidiger Yannic Seidenberg wollte das Fehlen der Sechs nicht als Ausrede benutzen. Man habe alles probiert, sagt er, "aber ja, man hat gemerkt, dass die Jungs uns gefehlt haben". Abeltshauser schickte direkt nach Spielende via Social Media ein "Sauber gekämpft, Buam" nach Finnland. Mehr als Daumendrücken war für die Münchner Olympia-Fahrer nicht zu machen. "Die Jungs schmerzt es genauso wie uns, weil die Chance auf das Finale einfach da war", erklärte Mauer, der 2018 Teil des deutschen Olympia-Silber-Teams war. "Solche Chancen kriegst du nicht allzu oft in deiner Karriere." Dieses eine, entscheidende Spiel nicht in kompletter Stärke bestreiten zu können, sei doppelt bitter, "wir hätten es gerne anders gehabt".

EHC-Manager Winkler blieb nichts anderes übrig, als die Entscheidung von DEB-Sportdirektor Christian Künast zu akzeptieren

Der deutsche Olympiakader hatte sich am Montag in Mannheim getroffen - mit dabei waren auch die fünf Münchner, die einen Tag später das große EHC-Spiel in Finnland gehabt hätten. Dass es für sie keinen Spielraum gegeben hatte, das Halbfinale zu bestreiten, war eine Woche zuvor deutlich geworden: bei der Präsentation des deutschen Olympiakaders. Bundestrainer Toni Söderholm, der als Spieler und Trainer beim EHC unter Vertrag stand, und DEB-Sportdirektor Christian Künast gaben erst zwischen den Zeilen zu verstehen, dass es für die Münchner Spieler keine Ausnahme geben werde, ehe Künast nach mehrmaliger Nachfrage betonte: Die Entscheidung werde im Sinne Deutschlands fallen, "das heißt pro Nationalmannschaft". EHC-Manager Winkler blieb nichts anderes übrig, als die Entscheidung Künasts zu akzeptieren.

Neben den Olympia-Diskussionen war das Münchner Halbfinale auch ein perfektes Anschauungsbeispiel dafür, wie sehr das Profi-Eishockey immer noch von der Corona-Pandemie durchgeschüttelt wird. Eigentlich hätte es im Modus Hin- und Rückspiel ausgetragen werden sollen, doch das Hinspiel am 4. Januar in München musste wenige Stunden vor Spielbeginn abgesagt werden, da die Münchner aufgrund von Corona-Infektionen im Mannschaftskreis in Team-Quarantäne geschickt wurden. Da kaum noch freie Spieltermine zu finden waren, verständigten sich beide Klubs und die CHL danach darauf, dass der Finalist in einer entscheidenden Partie ermittelt werden sollte. Doch auch dieser Termin platzte, da Tampere in Mannschaftsquarantäne musste. "Die Zeit ist geschmolzen wie das Eis in der Sonne", sagte Winkler, es war "fast unmöglich, einen Termin zu finden". Aufgrund der Olympia-Pause und dem für den 1. März angesetzten Endspiel gab es bei der CHL bereits Überlegungen, welcher Koeffizient herangezogen worden wäre, um im Falle eines Nicht-Zustandekommens des Münchner Halbfinales den zweite Finalisten nach Rögle BK (Schweden) zu ermitteln.

Dazu kam es nicht, da das Halbfinale im vierten Anlauf doch noch stattfand - und die Münchner es trotz des frühen 0:1-Rückstandes in Minute fünf bis in die Schlussminuten offen hielten. Obwohl sich der EHC gegen die läuferisch und physisch imposanten Finnen bis zur Hälfte des Spiels schwer tat, überhaupt zu Torschüssen zu kommen, blieb er dank seiner wiedergefundenen defensiven Struktur und einem starken Henrik Haukeland im Tor in der Partie und erspielte sich gute Chancen. Gefehlt habe nur das Tor, "der eine Schuss", sagte Mauer. Die späten Treffer von Joona Luoto (52.) und Kristian Kuusela (54.) besiegelten die Münchner Niederlage.

Die nicht bei Olympia verweilenden Münchner Spieler haben nun erst einmal bis zum 9. Februar frei, ab dem 10. beginnt die Vorbereitung auf die Wiederaufnahme der Liga-Saison. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hatte ursprünglich geplant, während der Olympischen Spiele zu pausieren. Doch viele coronabedingte Spielverlegungen in den vergangenen Monaten können nur dadurch aufgefangen werden, dass auch während Olympia in der DEL gespielt wird. Nach dem Training werden sich die EHC-Spieler vor den Fernseher begeben und beobachten, wie sich Hager, Tiffels, Ehliz, Abeltshauser und aus den Birken im ersten deutschen Olympia-Einsatz gegen Kanada und ihren Klub-Kameraden Ben Street schlagen.