Der ehemalige spanische Welt- und Europameister Cesc Fabregas (36) hat sein sofortiges Karriereende angekündigt. "Nach 21 Saisons als Profi ist es an der Zeit, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Ich habe jede Minute genossen", teilte der einstige Mittelfeldspieler in den Sozialen Medien mit. Er werde künftig die U19 und B-Mannschaft beim italienischen Zweitligaclub Como 1907 betreuen, wo er bis zuletzt unter Vertrag stand, schrieb Fabregas auf Twitter.

"Es war eine unvergessliche Reise", betonte der langjährige England- und Frankreich-Legionär, der beim FC Arsenal und dem FC Chelsea sowie der AS Monaco spielte. Von 2011 bis 2014 stand Fabregas in Diensten des FC Barcelona. Sein früherer Chelsea-Mitspieler Antonio Rüdiger schrieb bei Twitter: "Du warst wahrlich magisch. Ich bin mir sicher, Du wirst auch ein erfolgreicher Trainer sein."

Für die Furia Roja bestritt Fabregas 110 Länderspiele und erzielte zehn Tore. Zuletzt spielte er bei Como 1907 in der Serie B in Italien.