Argentinien trauert um seinen Weltmeistertrainer César Luis Menotti. Wie Argentiniens Fußballverband Afa mitteilte, verstarb Menotti am Sonntag im Alter von 85 Jahren. Menotti, genannt "El Flaco", der Dünne, war seit Anfang April wegen einer akuten Blutarmut in einem Krankenhaus interniert gewesen.

Menotti führte Argentinien bei der Heim-WM 1978 zum ersten von nunmehr drei Weltmeistertiteln. Er galt zeit seines Lebens als der Verfechter des schönen Spiels. "Fußball ist eine kulturelle Tatsache", war eines seiner Credos. "Es gibt zwei Dinge, die wichtiger sind als Titel: Anerkennung und Respekt", hieß ein weiteres. Menotti führte Argentinien im Jahre 1979 in Japan außerdem zu einem in seinem Heimatland unvergessenen Junioren-WM-Titel. Der große Held jener Mannschaft war der 2020 verstorbene, damals 18-jährige Diego Maradona, den Menotti kurz vor der WM 1978 noch aus dem Kader gestrichen hatte.

Menotti war bekennender Linker - auch zu Zeiten der Militärdiktatur Argentiniens, die 1978 herrschte. Er war auch selbst ein erfolgreicher Profi gewesen, unter anderem beim Klub seines Herzens, Rosario Central, und beim FC Santos in Brasilien, an der Seite von Pelé. Als Trainer leitete er in Europa unter anderem den FC Barcelona. Zuletzt arbeitete er als Berater des argentinischen Verbandes - und wurde zu einem der wichtigsten Stützen des jetzigen Weltmeistertrainers Lionel Scaloni.