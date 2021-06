Von Javier Cáceres, Las Rozas

Wenn es einen Spieler gab, der vor der EM mit stolzgeschwellter Brust ins Hauptquartier der spanischen Nationalmannschaft reiste, dann war das wohl César Azpilicueta, 31. Er kam ein paar Tage später als ursprünglich geplant. Denn er hatte vorher noch mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel in Porto etwas zu erledigen. Als Kapitän des FC Chelsea durfte "Azpi" in Porto den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmen. Zwei Spiele haben die Spanier bei der diesjährigen EM hinter sich; nach zwei Unentschieden gegen Schweden (0:0) und Polen (1:1) stehen sie nun unter dem Druck, am Mittwoch gegen die Slowakei gewinnen zu müssen, um sicher ins Achtelfinale einziehen zu können. "Es ist ein Spiel auf Leben und Tod. Aber wir sind an Schwierigkeiten gewöhnt", sagte "Azpi" am Montag in Las Rozas bei Madrid, und das gilt zumindest für ihn.

Dass die Saison bei Chelsea triumphal endete, war zum Jahreswechsel noch nicht abzusehen gewesen. Die Mannschaft kriselte so wie dieser Tage die spanische Nationalelf, das Spiel des Teams warf mehr Fragen auf, als dass es Antworten lieferte, am Ende musste Trainer Frank Lampard gehen. Er wurde durch Tuchel ersetzt, der Chelsea zum Champions-League-Sieg führte. Die Lektion aus jenen Tagen der Wirren, die man auf Spaniens Nationalmannschaft übertragen könnte? "Sich nicht aufzugeben, wie wir mit dem FC Chelsea, wo uns alle im Januar für tot erklärt hatten. Ich habe gelernt, dass man bis zum Ende kämpfen muss", sagte Azpilicueta.

Spaniens Mannschaft hat bislang einen bemerkenswerten Mangel an Persönlichkeit an den Tag gelegt

Dass ausgerechnet er bislang auf der Bank saß, hat in Spanien so verwundert wie die bisherige Reservistenrolle von Thiago Alcántara. Vor allem nach dem Corona-bedingten Ausfall von Kapitän Sergio Busquets (FC Barcelona), der erst am Mittwoch wieder zur Verfügung stehen wird. Bei Azpilicueta kam hinzu, dass Trainer Luis Enrique den offensiv starken Marcos Llorente (Atlético Madrid) für die Rolle auf der rechten Außenbahn vorsah, die "Azpi" defensiv so meisterhaft ausfüllt. Das Resultat der Experimente Luis Enriques: mau.

Spaniens Mannschaft ist jung und hat bislang einen bemerkenswerten Mangel an Persönlichkeit an den Tag gelegt. Busquets, Thiago und Azpilicueta sind jenseits der 30 Jahre, sie haben allein schon altersbedingt Erfahrungen gesammelt. Azpilicueta hat an drei Turnieren teilgenommen, er war bei den desaströsen Weltmeisterschaften von 2014 und 2018 dabei, ebenso bei der ebenfalls vorzeitig beendeten EM 2016. Nun ist er designiert, zusammen mit den anderen Ü30-Spielern die Kastanien aus dem Feuer zu holen, denn er ist ein Mentalitätsspieler, von dem der frühere Chelsea-Trainer José Mourinho einst sagte: "Mit elf Azpilicuetas gewinnst du die Champions League." Was Persönlichkeit heißt, war am Montag herauszuhören. Zumindest schimmerte etwas Selbstkritik durch, in den zurückliegenden Tagen hatten die Spanier das doch arg vermisst.

"Keine Mannschaft gewinnt die EM, ehe sie beginnt", sagt Azpilicueta

"Uns hat es an Effektivität in beiden Strafräumen gefehlt", sagte Azpilicueta unter anderem, gegen Polen sei den Kollegen in der Endphase die Kontrolle über das Spiel entglitten. Aber: "Keine Mannschaft gewinnt die EM, ehe sie beginnt. Und es geht darum, wie's am Ende aussieht, und nicht darum, wie man (den Wettbewerb) beginnt." Nur ließe sich der Optimismus wohl besser unterstreichen, wenn die atmosphärischen Störungen zwischen Fans und Medien einerseits und der Selección andererseits nicht so anhaltend wären.

Die jüngste Debatte kreist darum, dass die Nationalspieler ihre Fans keines Blickes würdigten, als sie am Sonntag in Sevilla das Hotel verließen und die Anhänger trotz des enttäuschenden Resultats vom Vorabend gegen Polen dem Team Mut zusprachen. Der Winkel der Aufnahme verleite zu Fehlschlüssen, sagte Azpilicueta, um die Polemik zu stoppen. Was die Wahrheit dehnte. Doch wie auch immer, auch er weiß: Spaniens Elf hilft am Mittwoch gegen die Slowaken nur ein Sieg. "Es geht um Kopf oder Zahl", sagte Azpilicueta.