Denn wer wollte bezweifeln, dass Celtic in München vielleicht kein biblisches, aber doch ein Wunder benötigt, um noch das Achtelfinale der Champions League zu erreichen; das Playoff-Hinspiel gegen den FC Bayern war ja mit 1:2 verloren gegangen. Chris McLaughlin, 45, der Burns noch kennengelernt hat, lacht ins Telefon, wenn man ihn darauf anspricht. Dann sagt McLaughlin einerseits, dass Tommy Burns „niemals auf Knien um einen Sieg Celtics“ gebeten habe. Andererseits: „Miracles happen.“ Wunder passieren.

McLaughlin ist 45 Jahre alt und britischer Beamter, Celtic-Fan und Katholik. Und von Wundern kann er unter anderem deshalb ein Lied singen, weil er eine Gruppe koordiniert, die nichts Geringeres erreichen möchte als die Heiligsprechung des Tommy Burns durch die Katholische Kirche. Die Wege der katholischen Bürokratie sind so lang, wie die des Herrn unergründlich sind, sodass eine Entscheidung sich hinziehen wird. Die Bearbeitungsgebühren, die gern mal in die Hunderttausende gehen, stellen eine weitere Hürde dar. Aber sollte er wirklich zur Ehre der Altäre erhoben werden, würde Burns der zweite schottische Heilige seit der Reformation – „und nach meiner Kenntnis der erste Fußballer weltweit“, sagt McLaughlin.

Und wenn man Tommy Burns’ Sohn Johnny fragt, der heute bei den Boston Bolts in den USA Fußball-Nachwuchsteams trainiert, so sagt er, dass er „so etwas wie ein Stellvertreter-Impostor-Syndrom gespürt“ habe, als er von der Initiative erfuhr. „Ich weiß, mein Vater wäre zutiefst geehrt und unglaublich dankbar. Und vermutlich unter Schock.“

Wie sollte es auch anders sein? Diese Geschichte führt nicht nur in die Welt der tief empfundenen Religiosität, sondern auch in die schottische Folklore. Die Ursprungsidee, so erzählt es McLaughlin, gehe auf einen Priester namens Robert Farrell aus Glasgow zurück, der dem ultrakonservativen Opus Dei angehöre, Burns kennen und schätzen gelernt und schon kurz nach dessen Tod gesagt habe, dass Burns eine Grundbedingung für die Kanonisierung erfüllte: Er sei im Ruf der Heiligkeit gestorben. Und das, so habe Farrell gemeint, müsse nach den Regeln der Kirche untersucht werden.

Nach seinem Tod im Mai 2008 waren 30 000 Menschen auf Glasgows Straßen – „und in St. Mary waren 40 oder 50 Priester dabei“

Konkrete Formen habe alles im Anschluss an ein „Tommy-Burns-Supper“ angenommen; es wurde nach dem Vorbild der berühmten „Robert-Burns-Supper“ organisiert – Abendessen zu Ehren des schottischen Nationaldichters Robert Burns, bei denen immer Haggis, also Schafseingeweide, mit Steckrübe und Kartoffeln verspeist werden und das Gedicht „To a Haggis“ deklamiert wird.

Vor gut einem Jahr habe man sich an den Bischof von Paisley gewandt – einer mit Glasgow benachbarten Diözese –, und dieser habe ein paar Ratschläge erteilt, um Argumente für Burns zu sammeln. Seither habe man mit den Angehörigen gesprochen, Zeugnisse aufgenommen, Dokumente gesammelt. Es bedarf nun des Beweises, dass Burns veritable Wunder vollbracht hat. Und das ist weiß Gott nicht so einfach. Denn den kürzesten Weg zur Heiligsprechung, das Märtyrertum, hat Burns nicht beschritten.

Dafür wurde er schon zu Lebzeiten zum Säulenheiligen Celtics. Unter anderem, weil er „eine nahezu spirituelle Beziehung zum Klub hatte“, wie der pensionierte Journalist Hugh Keevin berichtet, er verfasste Burns’ Autobiografie. Wer will es schon für einen Zufall halten, dass Burns für die Jungengilde der Glasgower Pfarrei St. Mary Fußball spielte? Dort wurde er selbst, aber auch Celtic Glasgow aus der Taufe gehoben. 1887, seinerzeit als Organisation zur Linderung der Armut in den Arbeitervierteln der Stadt. „Das war eine wahrlich karitative Initiative, zum Wohle der Ärmsten unter unseren Brüdern und Schwestern“, sagte Papst Franziskus bei einer Audienz im Jahre 2023. „Wie sehr sich der Fußball doch seit damals geändert hat!“

Tommy Burns feierte sein Profidebüt 1975 unter dem in Glasgow gottähnlich verehrten Trainer Jock Stein. Er sollte in der Folge 352 Mal für Celtic spielen, sechs Meisterschaften und fünf schottische Pokale holen, ehe er sich am 6. Dezember 1989 gegen Ajax Amsterdam in einem Freundschaftsspiel verabschiedete, beim FC Kilmarnock die Karriere ausklingen ließ und Trainer wurde. Er arbeitete auch beim schottischen Verband, zeitweise als Assistent des früheren Bundestrainers Berti Vogts – und damit als Kollege von Rainer Bonhof, heute Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach.

Dem Fußballer Tommy Burnes huldigen die Celtic-Fans bis heute. (Foto: Vagelis Georgariou/Action Plus/Imago)

Am Rande des Spiels der Borussia bei Union Berlin konnte Bonhof am Samstag zwar keine Wunderbeweise beibringen. Wohl aber bezeugte er, dass er Burns „als ganz feinen, superaufrichtigen, total honorigen Kerl“ kennengelernt habe. Dass Burns eine starke Nähe zur katholischen Kirche hatte, war Bonhof neu. „Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass mich das wundert“, sagte er.

Auf der anderen Seite des Atlantiks wiederum lässt Burns Jr. erkennen, dass ihn das nicht wundert. „Er hat seinen Glauben privat gelebt, sich nie über andere erhoben, weder als Mensch noch als Katholik“, sagt er. „Aber er hat ihn auch nie versteckt. Er hat sogar im Westen Schottlands sehr offen darüber geredet. Und dort konnte das manchmal etwas schwierig sein.“

Wie eng die Nähe des Tommy Burns zur Kirche war, konnte man unter anderem bei der Trauerfeier nach seinem Tod im Mai 2008 sehen. Auf den Straßen Glasgows waren 30 000 Menschen. „Und in St. Mary waren 40 oder 50 Priester dabei“, sagt McLaughlin.

Dass damals jemand auf die Idee kam, Burns habe das Leben eines Heiligen gelebt, kam nicht von ungefähr. Es lag nicht an der Marienverehrung („an seinem Bett stand immer eine Statue Unserer Lieben Frau“, erzählt der Sohn), sondern auch daran, dass er auf dem Heimweg vom Training Umwege fuhr, um kranke Kinder im Spital aufzumuntern. Solche Dinge. Am Morgen seines eigenen Todes schickte er der Schwester des Celtic-Profis Scott Brown noch Blumen: Auch sie lag im Sterben. Wer weiß, wem er noch beistand. „Wir glauben, dass sein Leben so beispielhaft war, dass die Menschen davon erfahren sollten“, sagt nun McLaughlin. Und nein, es gehe nicht darum, ihn zu idealisieren, weil er ein berühmter Fußballer war. „Wir würden das auch machen, wenn er Toiletten gereinigt hätte.“

Es gebe bislang nur den Fall einer Nonne, die von einer Krankheit geheilt wurde

Dass der Wunsch, ihn heiligzusprechen, verwundert, ist McLaughlin wohl bewusst. Andererseits: warum nicht? Ja, die meisten Heiligen seien frühere Kirchenangestellte. Schwestern, Priester, Kardinäle, Päpste. Aber die Figur der „Celebrity“ sei ein modernes Phänomen. Hoffnung dürfte ihnen machen, dass die Kirche in Katalonien bei der Heiligsprechung eines Architekten ein beträchtliches Stück vorangekommen ist: Antoni Gaudí, Baumeister der Sagrada Família, ist auf dem besten Wege, nach einem gut 20 Jahre währenden Prozess. In Falle Gaudís gilt die Mindestzahl zweier „Wunder“ als hinreichend belegt.

Bei Burns sei man bisher nicht so weit, konzediert McLaughlin. „Wir haben nichts, was im gegenwärtigen Stadium den Beweis eines Wunders im Sinne Roms darstellen würde“, sagt er. Aber es gebe „den Fall einer Nonne aus Glasgow, die von der himmlischen Fürsprache von Burns und einer Erscheinung berichtet, und die von einer Krankheit geheilt wurde“, sagt er. „Wir vertrauen darauf, dass wir auf weitere solcher Geschichten stoßen.“

Und wenn nicht, hilft der Fußball ausnahmsweise doch. Johnny Burns, der Sohn, will das Spiel am Dienstag in einer Kneipe schauen. Große Hoffnungen auf ein Weiterkommen Celtics habe er nicht. „Aber vielleicht erleben wir in München doch das Wunder des Saint Thomas“, sagt er, und man hört ihn dabei förmlich schmunzeln.