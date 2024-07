Von Kathleen Hildebrand, Ulrich Schäfer

Vor fünf Wochen ist bei Amazon Prime ein sehr berührender Dokumentarfilm über Céline Dion erschienen, in dem sie offen wie noch nie über ihre schwere Erkrankung spricht. Gleich am Anfang fragt die 56-Jährige in einer Szene: „Wer ist Céline Dion?“ Die Antwort, die sie selbst gibt, ist ziemlich pragmatisch: „Céline Dion“, sagt sie, „ist die, die singt.“