Südafrikas Spitzenläuferin Caster Semenya, 30, ist in Regensburg bei einem weiteren Versuch gescheitert, sich für Olympia in Tokio zu qualifizieren. Bei der Laufnacht wurde die 30-Jährige in 15:57,12 Minuten gestoppt, damit blieb die zweimalige 800-m-Olympiasiegerin weit hinter der Norm (15:10,00) zurück. Derzeit darf Semenya, die zu den Läuferinnen mit sogenannten "Differences of Sex Development" (DSD) zählt, international nicht über ihre Paradestrecke 800 m starten - es sei denn, sie senkt mittels Medikamenten ihren Testosteronspiegel, der sie bei Mittelstreckenrennen bevorteile. Im Kampf gegen diese sogenannte Testosteronregel hatte die Südafrikanerin zuletzt Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht.