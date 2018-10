25. Oktober 2018, 20:13 Uhr Caroline Wozniacki "Anfangs war es ein Schock"

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki macht ihre Autoimmunkrankheit öffentlich. Juventus-Boss Agnelli verteidigt Cristiano Ronaldo.

Meldungen im Überblick

Tennis, Wozniacki: Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (28) leidet unter der Autoimmunkrankheit rheumatoide Arthritis. Das gab die Dänin nach ihrem Vorrunden-Aus beim WTA-Saisonfinale in Singapur bekannt. Die Erkrankung, die zu Schwellungen und Müdigkeit führt, war vor den US Open im August diagnostiziert worden. "Anfangs war es ein Schock", sagte Wozniacki. Mittlerweile sei sie jedoch sehr stolz darauf, wie positiv sie damit umgehe und zuversichtlich, dass ihre Karriere nicht signifikant beeinträchtigt werde: "Du lernst, damit umzugehen. An manchen Tagen wachst du auf und kommst kaum aus dem Bett. Aber an anderen Tagen geht es dir gut, dann spürst du die Krankheit gar nicht."

Die 28-Jährige hatte zu Beginn der Saison die Australian Open und damit ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen. In Singapur schied sie als Titelverteidigerin mit einem Sieg und zwei Niederlagen in der Gruppenphase aus. "Letztlich ist es für niemanden ideal und für mich als Profisportlerin erst Recht nicht", sagte Wozniacki: "Aber es gibt glücklicherweise heutzutage großartige Dinge, die man gegen die Krankheit tun kann." Rheumatoide Arthritis ist die häufigste entzündliche Erkrankung der Gelenke. Wozniacki ist seit August in Behandlung und bekommt Medikamente.

Tennis, Zverev: Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev (Hamburg/21) steht beim ATP-Turnier in Basel im Viertelfinale. Die Nummer zwei der Setzliste gewann am Donnerstag das Achtelfinale gegen den erst 19 Jahre alten Qualifikanten Alexei Popyrin aus Australien mit 6:4, 6:4 und trifft nun auf den Spanier Roberto Bautista Agut (Nr. 8). Für Jan-Lennard Struff (Warstein) war der topgesetzte Roger Federer indes die Endstation beim mit rund 2,4 Millionen Euro dotierten Hallenturnier. Struff begann mit einem frühen Break stark gegen den Grand-Slam-Rekordgewinner und Lokalmatador, auch im zweiten Satz wehrte er sich tapfer. Am Ende musste Struff sich dennoch mit 3:6, 5:7 geschlagen geben.

Turin, Ronaldo: Präsident Andrea Agnelli von Juventus Turin hat Cristiano Ronaldo nach den Vergewaltigungsvorwürfen gegen den fünfmaligen Weltfußballer den Rücken gestärkt. Er habe Ronaldo "in die Augen geschaut" und sei "sehr unbeschwert", nachdem er mit ihm gesprochen habe, sagte der Boss des italienischen Fußballklubs bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Turin. "Es ist eine persönliche Angelegenheit und es sind seine Entscheidungen. Aber ich habe ihm versichert, dass unsere Tür immer offen ist und dass wir hier sind, um ihn zu unterstützen, so wie wir es immer gemacht haben und machen mit allen Männern und Frauen bei Juventus, wenn wir überzeugt sind, dass sie sich korrekt verhalten haben", sagte Agnelli. Die Amerikanerin Kathryn Mayorga hatte dem Portugiesen Ronaldo vorgeworfen, sie 2009 vergewaltigt zu haben. Ihr Anwalt Leslie Stovall hat bei einem Gericht in Las Vegas eine Zivilklage eingereicht. Ronaldo weist die Vorwürfe zurück.