Carlos Alcaraz war nach der Niederlage im Wimbledon-Finale fast besessen davon, einen Weg zum Sieg gegen Jannik Sinner zu finden. Bei den US Open hat er ihn gefunden – damit könnte eine neue Ära begonnen haben.

Von Jürgen Schmieder, New York

Und wenn man dieses Männerfinale bei den US Open nicht als Tennisspiel betrachtet? Sondern als: Erwachsenwerden? Natürlich haben Carlos Alcaraz und Jannik Sinner Tennis gespielt am Sonntag, spektakulär und hochklassig – wenn auch nicht so dramatisch wie zum Beispiel im Finale der French Open. Was dabei aber mit Abstand betrachtet wirklich passiert ist: Alcaraz, der ohnehin schon in besonderen Höhen unterwegs war, ist auf dem Qualitätsberg ein paar zusätzliche Meter nach oben gekraxelt. Er hat dort eine Flagge mit seinem Konterfei in den Boden gerammt. Die Botschaft an sämtliche Akteure in tieferliegenden Gefilden lautet, mit fröhlichstem Alcaraz-Grinsen: Liebe Kollegen, das ist der neue Standard in diesem Sport. Carlitos ist jetzt Carlos.