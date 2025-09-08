Und wenn man dieses Männerfinale bei den US Open nicht als Tennisspiel betrachtet? Sondern als: Erwachsenwerden? Natürlich haben Carlos Alcaraz und Jannik Sinner Tennis gespielt am Sonntag, spektakulär und hochklassig – wenn auch nicht so dramatisch wie zum Beispiel im Finale der French Open. Was dabei aber mit Abstand betrachtet wirklich passiert ist: Alcaraz, der ohnehin schon in besonderen Höhen unterwegs war, ist auf dem Qualitätsberg ein paar zusätzliche Meter nach oben gekraxelt. Er hat dort eine Flagge mit seinem Konterfei in den Boden gerammt. Die Botschaft an sämtliche Akteure in tieferliegenden Gefilden lautet, mit fröhlichstem Alcaraz-Grinsen: Liebe Kollegen, das ist der neue Standard in diesem Sport. Carlitos ist jetzt Carlos.
- Carlos Alcaraz besiegt Jannik Sinner im US-Open-Finale und etabliert damit eine neue Ära der "Big Two" im Männertennis.
- Nach seiner Wimbledon-Niederlage arbeitete Alcaraz lange gezielt an Details, um Sinner zu schlagen, besonders an seinem Aufschlag.
- Sinner kündigt Veränderungen an und will unberechenbarer werden, um künftig gegen Alcaraz bestehen zu können.
Carlos Alcaraz war nach der Niederlage im Wimbledon-Finale fast besessen davon, einen Weg zum Sieg gegen Jannik Sinner zu finden. Bei den US Open hat er ihn gefunden – damit könnte eine neue Ära begonnen haben.
Von Jürgen Schmieder, New York
