Carlos Alcaraz arbeitet, seit er ein Junge war, mit Sportpsychologinnen. Er hat Angst vor der Dunkelheit, Spinnen, Horrorfilmen. Als Kind übte er mit dem Baseballschläger, um das Durchschwingen zu perfektionieren. Seine winzigen Tattoos, die er sich nach seinen jeweils ersten Grand-Slam-Triumphen in Paris, Wimbledon und New York stechen ließ, fertigte Promi-Tätowierer Joaquín Ganga an. Maria Scharapowa, die frühere Drama-Queen, war einmal in Juan Carlos Ferrero verknallt, seinen langjährigen Trainer (von dem er sich überraschend am vergangenen Mittwoch trennte). Die Akademie von Ferrero, in der er zum Champion reifte, liegt so abgelegen, als wäre sie auf dem Mond. Und die Handys mussten sie dort auch wegpacken.

Die verschiedensten Facetten fließen in die Biografie „Inside Alcaraz“ ein, die der englische Journalist Mark Hodgkinson angefertigt hat, um das Phänomen Carlos Alcaraz zu ergründen. Der 22 Jahre alte Spanier hat bislang sechs Grand-Slam-Pokale gewonnen, mit seinem Spektakeltennis zieht er das Publikum in seinen Bann. Viele Details zeichnen das Bild eines lebensfrohen, familienorientierten, pflichtbewussten Herzensmenschen, der hinter dem Tennisspieler steckt, der die Branche emotional berührt wie zuvor nur der Schweizer Roger Federer und der Spanier Rafael Nadal. Nur muss man sich diese Details manchmal mühsam im 272 Seiten umfassenden Werk zusammensuchen. Richtig Inside, nah dran am Protagonisten, ist Hodgkinson leider nicht. Das ist bei Stars dieser Größenordnung, die in abgeschotteten Trupps unterwegs sind, wohl auch kaum möglich.

Akrobat Alcaraz: Seine Athletik ist die Basis seines faszinierenden Tennisspiels. (Foto: Wang Zhao/AFP)

Die stärksten Momente bietet das Buch in den Passagen, in denen nicht Alcaraz, sondern Wegbegleiter – der zurückhaltende Vater Carlos, der loyale Bruder Álvaro, der streng-einfühlsame Coach und Ersatzvater Ferrero, der geschäftstüchtige Agent Albert Molina, die fürsorgliche Psychologin Isabel Balaguer – beleuchtet werden. Jeder von ihnen prägte das Ausnahmetalent. Alcaraz selbst hat keine Brüche in der Vita, keine geschundene Kindheit, keine schlimmen Krisen hinter sich. Sein athletisches Spiel mit Hieben wie Dynamit, sein Lächeln, seine Energie machen seine globale Strahlkraft aus und reißen Zuschauer, Gegner, Medien mit.

2024 kassierte Alcaraz 42 Millionen Dollar, auch dank famoser Werbedeals

Wenn man so will, stellt die nun ganz frische Trennung von Ferrero bereits die größte Turbulenz in der Karriere von Alcaraz dar. Nach Lage der Dinge soll keineswegs Alcaraz die Entscheidung gefordert haben. Vielmehr sei Ferrero, 2003 French-Open-Sieger und Weltranglistenerster, mit dem Vater, der auch Carlos heißt, und Molina, Agent bei der namhaften Managementagentur IMG, bei Gesprächen zur Vertragsverlängerung uneins gewesen. Dabei soll es etwa auch um die Beteiligung von Ferrero an den Preisgeldern von Alcaraz gegangen sein. Und wie generell der weitere Weg von Alcaraz gemanagt werden sollte. Es wird kolportiert, Vater Alcaraz wolle die Carlos Alcaraz Academy in El Palmar stärker ausbauen, die quasi in Konkurrenz zu Ferreros Akademie in Villena im Hinterland von Alicante steht. Der schnöde Mammon und Businessinteressen haben also offenbar selbst in diese starke Bande den Keil hineingetrieben.

Dass in einer Karriere wie der von Alcaraz die Finanzen eine bedeutsame Rolle spielen, verdeutlicht auch ohne die jüngste Begebenheit das Buch. So dröselt Hodgkinson auf, wie viel Geld der Aufbau von Talenten verschlingt. IMG-Größe Max Eisenbud verrät sogar, dass die Managementagentur in den ersten sieben Jahren keinen Cent an Alcaraz verdiente. Längst rollt der Dollar. 2024 kassierte Alcaraz 42 Millionen, auch dank famoser Werbedeals. Keine so schlechte Lebensgeschichte für einen freundlichen, schüchternen Jungen aus El Palmar bei Murcia, der in einer Wohnung über einem Dönerladen (wo heute ein Schönheitssalon und ein Sushi-Restaurant sind) aufwuchs und noch heute im Kinderzimmer seine Pokale aufstellt.

Mark Hodgkinson: Inside Alcaraz. 264 Seiten. Edel Sports. 24,99 Euro.