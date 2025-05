Damit ist in Madrid der Weg frei für Xabi Alonso. Der Trainer von Bayer 04 Leverkusen, einst selbst Profi bei den Madrilenen, wird seit Langem als Nachfolger von Ancelotti gehandelt. In Leverkusen, wo Alonso 2024 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewann, wurde er bereits verabschiedet. Alonso soll Real schon bei der am 15. Juni beginnenden Klub-Weltmeisterschaft in den USA betreuen.

Um das Engagement Ancelottis in Brasilien hatte es zuletzt viele Gerüchte und Berichte gegeben. Er hatte die Seleção eigentlich schon ab Sommer vergangenen Jahres trainieren sollen, sich dann aber für Real entschieden. Nun soll er auch ein Angebot aus Saudi-Arabien gehabt haben. Seine zweite Amtszeit in der spanischen Hauptstadt hatte 2021 begonnen. Das Ende in diesem Sommer kommt nach einer bisher enttäuschenden Saison nicht überraschend. Nach dem Titeltriumph in der spanischen Meisterschaft und vor allem in der Champions League in der vorangegangenen Spielzeit im Finale gegen Borussia Dortmund schied Real diesmal in der Meisterklasse im Viertelfinale gegen den FC Arsenal aus. Im spanischen Pokal verlor Ancelotti mit Real im Finale gegen den FC Barcelona, was in Madrid immer als besonders schmerzhaft empfunden wird. Auch die Meisterschaft ist Barcelona kaum noch zu nehmen. Erst am Sonntag verlor Real den spektakulären Clásico gegen das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick mit 3:4.