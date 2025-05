Von Javier Cáceres, Madrid

Am Tag nach der Niederlage im Clásico gegen den FC Barcelona von Hansi Flick war das Versteckspiel vorbei: Carlo Ancelotti, einer der höchstdekorierten Trainer der Fußballgeschichte, wechselt zum Saisonende von Real Madrid zur brasilianischen Nationalmannschaft. Das erklärte der brasilianische Verband CBF in einem Kommuniqué, das am Montag veröffentlicht wurde. Ancelotti füllt damit eine Vakanz, die Ende März durch die Entlassung von Dorival Júnior entstanden war. Der war nach einer anderen „Clásico“-Niederlage entlassen worden – nach einer Pleite Brasiliens in der WM-Qualifikation gegen Weltmeister Argentinien.