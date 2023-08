Bevor der Nankatsu SC gegründet wurde, wurde er gezeichnet: in den weltberühmten Mangas von Yoichi Takahashi. Nun strebt der Comic-Klub in Japans Profifußball - aber Fußball malen ist leichter als Fußball spielen.

Von Thomas Hahn, Tokio

Jetzt ist der Moment da, in dem die Mannschaft die Hilfe des Präsidenten gebrauchen könnte. Der Nankatsu SC hat sich gerade das 1:2 eingefangen im Heimspiel der Kanto League, Division eins, der fünften japanischen Fußball-Liga, gegen die quirligen Jungs der Tokyo International University. Es ist nicht mehr lange zu spielen auf dem flutlichtbeschienenen Kunstrasen der Bezirkskampfbahn von Tokio-Katsushika am Fluss Nakagawa. Und so behäbig, wie Nankatsus Spieler bisher ihre Angriffe vorgetragen haben, ist keine Wende mehr zu erwarten. Die Rettung wäre, wenn Präsident Yoichi Takahashi, der Schöpfer der berühmten Captain Tsubasa-Mangas, sein Talent einbringen und seiner Mannschaft mit ein paar Federstrichen einen Dribbelkönig in die Sturmreihe zeichnen könnte, der mit Woosh und Kawumm die Partie dreht. Aber das geht natürlich nicht. Wenig später verneigen sich die Kicker des Comic-Klubs Nankatsu entschuldigend vor ihren Fans.