"Ach, was ist schon typisch italienisch?"

Konfetti und Freudestrahlen im Sommer 2006: Fabio Cannavaro stemmt den WM-Pokal in die Höhe - Italiens Abwehrchef war damals einer der Besten.

Interview von Thomas Hürner

Ein Bild für die Ewigkeit, auch deutsche Fußballfans kennen es sehr genau: Fabio Cannavaro im Konfettiregen, am Arm die Kapitänsbinde und in der Hand der WM-Pokal, den er in den Berliner Nachthimmel streckt. Die Italiener hatten zuvor im Halbfinale das deutsche Sommermärchen 2006 beendet - und Cannavaro war eine der prägenden Figuren des Turniers. Wenige Monate später wurde der Weltmeister zum Weltfußballer gekürt, als erster Verteidiger seit Dekaden. Eine Trophäe allerdings konnte der inzwischen 49-Jährige während seiner Spielerkarriere nie gewinnen: die Champions League.