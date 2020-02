Die Frage, die sich nach ziemlich genau 30 Minuten in diesem ab heute schon zu den Pokal-Klassikern zählenden Spiel stellte, lautete so: Wie viele Tore darf man Werder Bremen maximal Vorsprung geben, damit Erling Haaland das noch ausgleichen kann? Bei Online-Anbietern nennt sich das Handicap-Wette, und wäre es den Beteiligten im deutschen Fußball nicht streng verboten, auf eigene Spiele zu setzen, müsste sich Lucien Favre ein paar Fragen gefallen lassen. Favre ist Trainer von Borussia Dortmund, der BVB war Gast in Bremen, und Haaland, der Sieben-Tore-in-drei-Spielen-Mann, durfte zunächst nicht mitspielen. Das Handicap, dass die Dortmunder in diesem Achtelfinal-Drama im DFB-Pokal in die zweite Halbzeit trug, war ein 0:2.

Und dann kam Erling Haaland.

Selten hat sich eine Mannschaft so schnell abhängig von einem Spieler gemacht wie der BVB von seinem Wunderstürmer aus Norwegen. Alles, was die Dortmunder in der ersten Halbzeit im Weserstadion auch versuchten, endete am oder im Strafraum, in dem eben kein Haaland auf die Zuspiele von Sancho, Reus oder Brandt wartete. Die Gäste waren ja nicht nur hoch favorisiert in diese Partei gegangen, sondern als gesetzter Sieger: Wie sollte das gehen, dass die in dieser Saison so oft gedemütigten, vom Verletzungsfluch gebannten, um den Klassenerhalt bangenden Bremer nicht in den schwarz-gelben Tor-Schredder geraten sollten? Warum sollte die in drei Spielen mit 15 Toren gewonnene Leichtigkeit des BVB plötzlich verflogen sein?

Die Dortmunder spielten ein bisschen zu schlampig

Es gehört zu den Geheimnissen dieses Sports, dass er Kleine groß und Große klein machen kann. Die Dortmunder spielten ein bisschen schlampiger, als es ihr auf Präzision angewiesenes Direktpass-Pingpong verträgt, die Bremer sehr viel entschlossener, als man es einer Mannschaft aus dem Kohlenkeller der Liga zutrauen durfte. Sie pressten, sie blockten, und plötzlich begannen sie auch zu spielen. Werder nutzte die Dortmunder Fehler, wie den von Hakimi in der 14. Minute, zu mutigen Angriffen; den ersten schloss Davie Selke zum 1:0 ab. Nach 30 Minuten gelang Leonardo Bittencourt ein Traumtor zum 2:0. Und hätte Selke kurz vor der Pause nicht Rashica in der Mitte übersehen, es hätte 3:0 zur Halbzeit gestanden. In Haalands Abwesenheit hatte Innenverteidiger Mats Hummels die beste BVB-Chance, ein Fallrückzieher, den Bremens Torwart Jiri Pavlenka über die Latte fingerte (24. Minute).