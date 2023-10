Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Emre Can hatte an diesem späten Freitagabend die beste Idee, wie man das Gute sehen kann: "Solche Spiele muss man gewinnen", ließ Dortmunds schneller Mannschaftskapitän amüsiert wissen, eingepackt in ein paar mehr Floskeln, die in einer bekannten Fußball-Talkshow mit dem berüchtigten Phrasenschwein bestraft worden wären. Nur, wie es so ist mit dem Fußball: Recht hatte Can trotzdem. Denn als Stadionsprecher Norbert Dickel nach dem Abpfiff die aktuelle Tabelle der Bundesliga auf die riesigen LED-Bildschirme klickte, stand da Borussia Dortmund ganz oben. Tabellenführern widerspricht man nicht.