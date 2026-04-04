Vielleicht war alles von langer Hand geplant. Vielleicht hat Borussia Dortmund am Samstagabend in Stuttgart gar keine irritierend destruktive erste Hälfte gespielt, wie man mit oberflächlichem Blick durchaus meinen konnte. Vielleicht hat sich Trainer Niko Kovac die Taktik bloß von Deniz Undav abgeschaut.
Stuttgart vs. BVBTurbulentes Ende eines nicht gerade turbulenten Spiels
Lesezeit: 3 Min.
War das wirklich Borussia Dortmund? In Stuttgart zeigt der BVB eine rätselhaft teilnahmslose Leistung – dass trotzdem ein 2:0-Erfolg herausspringt, liegt an drei Einwechselspielern.
Von Sebastian Leisgang, Stuttgart
28. Spieltag der Bundesliga:Neun-Tore-Spektakel in Leverkusen, Fairplay in Hamburg
Bayer 04 gewinnt nach Rückstand ein turbulentes Duell mit Dieter Heckings Wolfsburgern. Ein Österreicher tut sich als Ehrenmann hervor, und Mainz überrascht weiter. Das Wichtigste zum Spieltag.
Lesen Sie mehr zum Thema