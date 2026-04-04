Vielleicht war alles von langer Hand geplant. Vielleicht hat Borussia Dortmund am Samstagabend in Stuttgart gar keine irritierend destruktive erste Hälfte gespielt, wie man mit oberflächlichem Blick durchaus meinen konnte. Vielleicht hat sich Trainer Niko Kovac die Taktik bloß von Deniz Undav abgeschaut.