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Stuttgart vs. BVBTurbulentes Ende eines nicht gerade turbulenten Spiels

Lesezeit: 3 Min.

Karim Adeyemi erzwang in der Nachspielzeit die Führung für den BVB in Stuttgart.
Karim Adeyemi erzwang in der Nachspielzeit die Führung für den BVB in Stuttgart. Robin Rudel/Reuters

War das wirklich Borussia Dortmund? In Stuttgart zeigt der BVB eine rätselhaft teilnahmslose Leistung – dass trotzdem ein 2:0-Erfolg herausspringt, liegt an drei Einwechselspielern.

Von Sebastian Leisgang, Stuttgart

Vielleicht war alles von langer Hand geplant. Vielleicht hat Borussia Dortmund am Samstagabend in Stuttgart gar keine irritierend destruktive erste Hälfte gespielt, wie man mit oberflächlichem Blick durchaus meinen konnte. Vielleicht hat sich Trainer Niko Kovac die Taktik bloß von Deniz Undav abgeschaut.

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