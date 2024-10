Von Javier Cáceres, Berlin

Die Tabelle der Champions League ist nicht gerade das aussagekräftigste Ranking der Welt, jedenfalls zurzeit nicht. Oder noch nicht, der wichtigste Wettbewerb des europäischen Fußballs ist ja gerade einmal zwei Spieltage alt. Und dennoch: Seit dem 7:1 gegen Celtic Glasgow muss oder darf Borussia Dortmund über die Schulter blicken, um die kontinentale Konkurrenz zu erspähen, keine andere Mannschaft hat mehr Tore oder Punkte gesammelt als der BVB. Und damit gehen Erwartungshaltungen einher, denen der BVB am Samstag nicht standhielt, in einem Stadion, das nur einmal für Champions-League-tauglich befunden wurde und als Kampfbahn gefürchtet ist, im Stadion An der Alten Försterei in 12 555 Berlin.