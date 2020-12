Von Ulrich Hartmann

"Moukako", sagte Béla Réthy ein Mal, "Moukako" später noch ein zweites Mal. Der ZDF-Kommentator des Freitagabend-Livespiels hat sich aber beide Male gleich brav korrigiert. So durcheinander wie mit seinen Vokalen ging es auch in der Abwehr von Borussia Dordmund zu. Und so blieb für die Fußballer und Fans des BVB vom 13. Spieltag nur dieses in guter Erinnerung: Youssoufa Moukoko war in der 45. Minute der jüngste Spieler, der jemals in der Bundesliga den Pfosten getroffen hat, er war in der 59. Minute der jüngste Spieler, der jemals um zwei Zentimeter verpasst hat, einen Ball ins Tor zu spitzeln - aber er wurde in der 60. Minute dann aber noch mit 16 Jahren und 28 Tagen der jüngste Torschütze in der Bundesliga jemals.

Genützt hat sein historischer Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich den Dortmundern allerdings nichts. Sie haben im zweiten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Edin Terzic die erste Niederlage kassiert und insgesamt schon die fünfte im 13. Spiel in dieser Saison. Das 1:2 (0:0) bei Union Berlin bedeutet eine fortschreitende Distanzierung von der Tabellenspitze. "Aber wir haben im Moment andere Probleme als die Tabelle", sagte im ZDF der Torwart Roman Bürki, und das klang schon ein bisschen dramatisch.

Es fehlt an Selbstbewusstsein und Wohlempfinden

Denn man versteht irgendwie gar nicht, warum dieser so hochkarätig, marktwerthaltig und qualitativ besetzte Kader eigentlich solche spielerischen Probleme hat. Der Torwart Bürki und der Trainer Terzic wurden das explizit so gefragt und versuchten rein taktisch zu erläutern, was da alles nicht klappt. Wenn man sich die Körpersprache und die Laufbereitschaft solcher Fußballer wie Marco Reus, Jadon Sancho oder Giovanni Reyna ansah, bekam man allerdings das Gefühl, dass nicht nur Laufwege und Tempo nicht stimmten, sondern auch das Selbstbewusstsein und das grundsätzliche Wohlempfinden.

Es braucht einen Gegner wie Union Berlin, um zu erkennen, ob Angreifer wirklich bereit sind zu arbeiten, sich zu schinden, alles zu versuchen. Inmitten der massiven Defensive der Köpenicker irgendwelche Räume zu erspüren und zu erlaufen, ist in der Bundesliga derzeit eine der größten Herausforderungen überhaupt. "Wir lassen nämlich gar keine Räume", sagte Unions Innenverteidiger Marvin Friedrich. Deshalb hätte sich der BVB-Torwart Bürki ja auch gewünscht, "dass wir über die Außen den Strafraum mit Bällen bombardieren", aber auch diese Wege haben sich die gemächlich quer hin- und herspielenden Dortmunder nicht geebnet. Allenfalls der sehr engagiert wirkende Moukoko kam zu zwei, drei Chancen. Er nutzte aber nur die eine, und das war zu wenig.

Zwei Eckbälle, zwei Gegentreffer

So kam gegen die standardversierten Unioner, was kommen musste: Durch zwei Eckbälle kassierten die Dortmunder zwei Gegentreffer und verloren das Spiel. Taiwo Awoniyi nach Ecke von Christopher Trimmel in der 57. Minute und Friedrich nach Ecke von Cedric Teuchert in der 78. Minute ließen die Berliner ihren Heimsieg gegen Dortmund aus der vergangenen Saison (3:1) wiederholen.

Die Dortmunder jammerten umso mehr, als sie ja genau gewusst hatten, wie gut die Berliner bei Ecken sind. Aber Trimmel versuchte ihnen die Schuldgefühle zu nehmen, indem er verständnisvoll sagte: "Gewisse Dinge sind einfach schwierig zu verteidigen."

Nur einen Punkt weniger als die Dortmunder haben die Berliner nun in der Tabelle. Sie haben binnen der jüngsten elf Spiele nur ein einziges Mal verloren. Sollten im Stadion an der Alten Försterei in der nächsten Saison etwa Mannschaften wie Real Madrid und Manchester United gastieren und sich genauso die Zähne ausbeißen?

Für Dortmund jedenfalls wird die eigentlich unabdingbare Qualifikation für die Champions League in dieser Verfassung zu einer Zitterpartie. Und für den Trainer Terzic gibt es mit solchen Leistungen vermutlich keine Zukunft als Cheftrainer. "Es ist alles offen", hatte der Sportdirektor Michael Zorc vor dem Spiel noch gesagt, aber wenn man ihn dann in seinem Stühlchen am Spielfeldrand während der Partie hat leiden sehen, dann könnte man sich vorstellen, dass er über Weihnachten doch an einer Longlist für eine Trainerverpflichtung im kommenden Sommer arbeitet. Beim BVB-Kader hat man das Gefühl, dass eine neue Software aufgespielt werden muss.