So wird das nichts mit der Meisterschaft: Dortmunds Marco Reus möchte sich am liebsten verkriechen.

Kommentar von Philipp Selldorf

Fernseh-Zuschauer, die in die Übertragung der zweiten Halbzeit des Spiels zwischen Stuttgart und Dortmund gerieten, waren womöglich versucht, an der Sendetechnik zu zweifeln: Wieso liefen die Bilder in Zeitlupe, wenn der BVB am Ball war? War das noch Live-Fußball mit echten Borussia-Profis oder doch schon das Sandmännchen in schwarz und gelb?