3. August 2019, 14:17 Uhr Borussia Dortmund vor dem Supercup Vollgas geben statt Slalom fahren

Borussia Dortmund erklärt den Meistertitel zum Saisonziel.

Die vier prominenten Zugänge Hummels, Schulz, Hazard und Brandt gelten für dieses Vorhaben bereits als gut integriert.

Am Samstagabend (20.30 Uhr) steht das erste Pflichtspiel der Saison an - der Supercup gegen den FC Bayern.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Zumindest eine Frage haben sie bei Borussia Dortmund schon lange vor der neuen Fußballsaison geklärt: die nach der Meisterschaft. Die Antwort lautet diesen Sommer: Ja, der BVB traut sich diesmal kollektiv, vom Vorstandschef bis zum Platzwart, Ambitionen auf den Bundesligatitel einzugestehen. Mehr noch, sie werden geradezu zum Fenster hinausgerufen. Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler beim BVB, spricht vor dem ersten Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Meister FC Bayern an diesem Samstagabend im Supercup sogar von "einer besonderen Konstellation zwischen den beiden Vereinen". Alle würden schließlich "danach lechzen", endlich mal ganz offiziell zum Titelkampf anzutreten. Gegen die Bayern - gegen wen denn sonst?

Den Verweigerungswettkampf der vergangenen Saison haben die Dortmunder im Nachhinein als großen Fehler ausgemacht. Im Spätherbst und Frühjahr war Dortmund dem hohen Favoriten wochenlang um neun, einmal sogar um elf Punkte enteilt gewesen. Aber während Bayern-Trainer Niko Kovac selbst da noch die Parole ausgab, man werde natürlich noch am BVB vorbeiziehen, wanden sich die Schwarzgelben im Ruhrpott, um bloß nicht zuzugeben, dass man als souveräner Tabellenführer auch Meister werden wolle. Das nahm bisweilen groteske Züge an, vor allem weil sich Dortmunds Trainer Lucien Favre mit allen Gliedmaßen gegen den Verdacht sträubte, die Sache nun auch zu Ende bringen zu wollen. Und kein Dortmunder wollte dem zaudernden Übungsleiter in den Rücken fallen mit der offenherzigen Formulierung eines realistischeren neuen Saisonziels.

Um die 100 Millionen Euro hat Dortmund ausgegeben

Im Sommer 2019 hört sich das ganz anders an. Selbst einer wie Zugang Nico Schulz (aus Hoffenheim) spricht frei von der Leber weg: "Dortmund hat letzte Saison die Meisterschaft um zwei Punkte verpasst. Da ist doch klar, dass der nächste Schritt nun der Titel sein sollte." Geschäftsführer Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Mannschaftskapitän Marco Reus bestätigen gerne: Dieses Mal wird es keinen Slalom mehr geben um Töpfe mit heißem Brei. Das Saisonziel ist klar formuliert. Ob man auch Favre schon voll auf diesen Kurs eingeschworen hat, ist noch unerforscht.

Am Donnerstagabend sagte der Trainer zum Saisonziel Meisterschaft: "Ich verstehe das, und ich gehe da mit." Der Schweizer Favre, ein Freund der leisen Töne, ergänzte aber auch: "Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Wir müssen analysieren und nicht so viel sprechen."

Die Laune beim BVB jedenfalls ist auch nach der obligaten Werbe-Tingeltour, diesmal durch die USA, und nach dem Trainingscamp in Bad Ragaz/Schweiz nicht abgeflaut. Die präzise Einkaufstour des Frühsommers belegt eine straffe Linie. Um die 100 Millionen Euro hat Dortmund ausgegeben. Und wer binnen vier Wochen Mats Hummels, Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz verpflichtet, kann nicht mehr zurückrudern beim Saisonziel. Der BVB hat aber auch selbst hohe Transfererlöse erzielt, allein mehr als 60 Millionen Euro für Christian Pulisic (zum FC Chelsea).

Im Supercup werden die Zugänge Brandt (Leverkusen) und Hazard (Gladbach) sowie Stammtorwart Roman Bürki nicht mitmischen können, doch deren Zipperlein dürften bald behoben sein. In der Vorbereitung zeigten alle vier Neuen keine Eingewöhnungsprobleme. Vor allem bei Hummels, der nach drei Jahren in München zurückgekehrt ist, verwundert das niemanden. BVB-Boss Watzke bedankte sich erst dieser Tage öffentlich und artig, aber auch mit einem Schmunzeln beim Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge für die "unproblematische Freigabe" von Hummels. Dortmund hatte seinen langjährigen Abwehrmann Hummels in dessen Bayern-Phase nie richtig ersetzen können. "Wir hätten ihn jederzeit zurückgenommen. Mats wusste immer, dass wir ihn zurückhaben wollen", sagt Watzke.