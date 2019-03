11. März 2019, 08:20 Uhr Bundesliga Der BVB hat ein bisschen Glauben zurückgewonnen

Gerade noch rechtzeitig schießt Borussia Dortmund drei späte Tore und besiegt Stuttgart mit 3:1.

Die Tabellenführung ist vorerst weg, aber der BVB sieht in dem Sieg ein Signal der mentalen Stärke.

Am 6. April gastieren die Dortmunder in München - bis dahin muss sich ihre Effizienz vor dem Tor erheblich verbessern.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Wenn es auf Truman Burbank niederprasselte, dann regnete es wirklich nur an dieser einen Stelle. In einer rundum inszenierten Reality-Sendung namens Truman-Show wusste bloß der Hauptdarsteller von nichts - darum ging es in dem Hollywoodfilm von 1998. Das Wetter wurde gemacht, um den ahnungslosen Protagonisten mit Sonne zu erheitern oder mit Regen zu demütigen. Ein bisschen wie Truman Burbank fühlten sich am Samstag wohl auch die Fußballer von Borussia Dortmund.

In ihrem Stadion gingen während des Spiels gegen Stuttgart Wolkenbrüche und Hagel hernieder, es stürmte, dass die Regenfäden bisweilen horizontal flogen. Die Dortmunder Titelanwärter versuchten unter diesen widrigen Umständen eine Stunde lang vergeblich, gegen den Abstiegskandidaten Stuttgart ein Tor zu erzielen, derweil trafen aus München in immer kürzeren Abständen Mitteilungen über Treffer des FC Bayern ein. Es wirkte, als sollten die Dortmunder demoralisiert werden.

Doch die BVB-Fußballer machten es wie Truman Burbank im Film: Sie nahmen ihr Schicksal am Ende selbst in die Hand. Sie schossen spät, aber gerade noch rechtzeitig drei Tore (62., 84., 90+2.) und besiegten Stuttgart mit 3:1 (0:0). Nach fünfeinhalb Monaten Tabellenführung gaben sie ihren Status als Spitzenreiter durch das schlechtere Torverhältnis zwar an den FC Bayern ab, doch sie wahrten die Punktgleichheit und sehen im hart erkämpften Sieg ein Signal der mentalen Stärke.

"Inmitten dieses verrückten Wetters haben wir unser Kämpferherz gezeigt", sagte der belgische Spielmacher Axel Witsel. Der BVB hat ein Spiel gewonnen, aber mehr noch ein bisschen Glauben zurück an sich selbst. Nach zuvor acht Pflichtspielen mit nur einem Sieg, nach dem Aus im DFB-Pokal und dem Aus in der Champions League kämpfen sie gegen ihr Tief an und scheinen bereit, das sich zuspitzende Fernduell mit dem FC Bayern anzunehmen.

Solche Spiele gebären mitunter fast vergessene Helden, und zu einem solchen avancierte der elf Minuten vor Schluss eingewechselte Christian Pulisic. Der US-Amerikaner, 20, der im Sommer zum FC Chelsea wechselt, hatte im Laufe dieser Saison einen seltsamen Leistungsabsturz erlitten und in der BVB-Mannschaft nahezu keine Rolle mehr gespielt. Wenn er überhaupt zum Einsatz kam, wurde er spät eingewechselt, und die einzige Partie, bei der er zuletzt mal von Beginn an mitspielen durfte, ging in Düsseldorf verloren.