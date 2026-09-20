Beim 1:0 in Stuttgart zeigt sich, wie sehr die Borussia unter Trainer Kovac ihren Charakter verändert hat. Aber sollen sich die Dortmunder beschweren, wenn sie mit diesem Stil dauernd gewinnen?

Für einen Moment erinnerte sich Deniz Undav an gute, alte Zeiten. In der 62. Spielminute drehte er sich im Mittelfeld und leitete den Ball direkt an Serhou Guirassy weiter, dessen Schuss von einem Abwehrbein abgefälscht wurde. Eine unspektakuläre Szene, wie man auf den ersten Blick sagen könnte, aber irgendetwas schien an diesem Bild nicht zu stimmen. Finde den Fehler!