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Tabellenführer der BundesligaDer BVB, ein Verteidigungsmonster

Lesezeit: 4 Min.

Umgekehrte Verhältnisse: Nico Schlotterbeck (li.) steht für die stabile Defensive von Borussia Dortmund.
Umgekehrte Verhältnisse: Nico Schlotterbeck (li.) steht für die stabile Defensive von Borussia Dortmund.
Heiko Becker/Reuters

Beim 1:0 in Stuttgart zeigt sich, wie sehr die Borussia unter Trainer Kovac ihren Charakter verändert hat. Aber sollen sich die Dortmunder beschweren, wenn sie mit diesem Stil dauernd gewinnen?

Von Christof Kneer, Stuttgart

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Für einen Moment erinnerte sich Deniz Undav an gute, alte Zeiten. In der 62. Spielminute drehte er sich im Mittelfeld und leitete den Ball direkt an Serhou Guirassy weiter, dessen Schuss von einem Abwehrbein abgefälscht wurde. Eine unspektakuläre Szene, wie man auf den ersten Blick sagen könnte, aber irgendetwas schien an diesem Bild nicht zu stimmen. Finde den Fehler!

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:Zumindest eine bundesligataugliche Halbzeit

Nachdem der HSV durch die ersten Wochen der Saison getorkelt ist, könnte das 2:1 gegen den 1. FC Köln den Durchbruch eingeleitet haben. Einen konfusen Eindruck hinterlässt die Polzin-Elf phasenweise dennoch.

Von Thomas Hürner

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